لا أماكن لاستيعاب النازحين.. وصحة غزة تطالب بتهدئة لتطعيم الأطفال

غزة – “القدس العربي”:

تزداد أوضاع سكان قطاع غزة صعوبة، بسبب تصعيد جيش الاحتلال هجماته الدامية على كافة المناطق، وجراء توسيع رقعة العمليات العسكرية البرية، التي زادت من أعداد النازحين، في مناطق ضيقة.

وأكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أن مناطق النزوح القسري لا يوجد فيها ولو متر واحد فارغ ليستوعب اعدادا جديدة، مؤكدة أن المدينة التي تتوفر فيها البنية التحتية والمستودعات لتخزين المواد الإغاثية الأساسية في غزة، سيتم إخلاؤها بشكل إجباري بأمر من إسرائيل.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أكد أن إسرائيل بين 1 يوليو/تموز و21 أغسطس الجاري، أصدرت 16 أمر إخلاء، في حين تم تهجير ما يقدر بنحو 213 ألف فلسطيني قسرا من بداية أغسطس إلى 16 من ذات الشهر.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت كذلك إلى أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حاليا، وأنه يتم الدفع بسكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عُشر مساحة القطاع.

وفي دلالة على صعوبة الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، أعلنت بلدية غزة أن تدمير الاحتلال لمرافق المياه، تسبب في عدم وصولها لكثير من المناطق، لافتا إلى أن الكمية المتوفرة من المياه تغطي فقط 40% فقط من مساحة المدينة.

وفي سياق قريب، أكدت زارة الصحة في غزة، مع بدء دخول مستلزمات حملة التطعيم ضد مرض “شلل الأطفال”، على ️ضرورة وقف إطلاق النار لإنجاح الحملة.

وقالت في تصريح صحافي “إن حملة التطعيم لن تكون مجدية لوحدها في ظل عدم توفر المياه الصحية، ومستلزمات النظافة الشخصية وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وفي ظل عدم توفر بيئة صحية سليمة”.

وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن استمرار الجيش الإسرائيلي بتهجير المدنيين، “يعيق عمليات الإغاثة ولم يبق للمدنيين مكان للجوء إليه”.

أوضحت ألبانيز أن إسرائيل تستغل المفاوضات للاستيلاء على الأجزاء المتبقية من فلسطين.

من جهتها أوضحت 27 منظمة إغاثة دولية في بيان مشترك، أن سكان غزة وعمال الإغاثة الإنسانية في دير البلح، تعرضوا للتهجير القسري عدة مرات من قبل، وأن مستودعات الإغاثة فيها مشمولة أيضا في هذه الممارسات الإسرائيلية، وذكرت المنظمات أن ما يسمى بـ “أوامر الإخلاء” التي أعلنتها إسرائيل “تعرقل عمليات المساعدات الإنسانية لعدد كبير من المنظمات غير الحكومية”.

وأكدت أن التهجير القسري الذي قامت به إسرائيل لسكان خان يونس ودير البلح خلال الفترة من 8 إلى 17 آب/أغسطس الجاري، أثرت على عمل 17 مؤسسة صحية، مؤكدة أن عمليات التطعيم الحيوية ضد شلل الأطفال ستتأثر أيضًا بهذه الممارسات.