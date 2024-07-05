لا أوكسجين في مستشفيات غزة… وعشرات المرضى مهددون بالموت

غزة ـ «القدس العربي»: توالت الإعلانات من وزارة الصحة في غزة عن توقف محطات الأوكسجين في المستشفيات العاملة في القطاع، بسبب نفاد الوقود بعد اجتياح مدينة رفح وتدمير المعبر التجاري فيها، مما قلّص كمية الوقود التي تستخدم لتشغيل الكهرباء داخل المستشفيات والتي يُعتمد عليها لإنتاج الاكسجين اللازم داخل محطات الأوكسجين، مما يهدد حياة المئات من المرضى وتحديداً الأطفال الخُدّج الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة.

والأسبوع الماضي، أعلن المدير العام للصحة في محافظة غزة، شمالي القطاع، محمود حماد، عن توقف محطة الأوكسجين الوحيدة في المحافظة بسبب نفاد الوقود، يوم الأحد الماضي، محذراً من أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية، ويهدد عشرات المرضى بالموت المحتوم.

تلف الأدوية

كما أشار إلى أن المرافق الصحية العاملة توقفت، والأدوية النادرة في ثلاجات مخازن الصحة تلفت بسبب منع إدخال الوقود، وسط عدم استجابة من المنظمات الدولية لإدخال الوقود إلى المناطق المحاصرة جنوب وشمال القطاع.

وتقدر وزارة الصحة عدد المرضى على أجهزة التنفس بالعشرات في محافظتي غزة والشمال، وبالمئات في المحافظات الجنوبية ووسط القطاع، علماً أن هناك صعوبة في إحصاء جميع المرضى الذين يستفيدون منها بسبب ظروف الحرب.

وتحدث حماد عن محاولات حثيثة ومتكررة لتأمين الوقود من عدد من المصادر ومما هو متاح لدى المواطنين، لكن المنطقة تعيش حصاراً من جميع الجهات ولم تدخل المساعدات الطبية ولا الوقود إليها منذ بدء العملية العسكرية في رفح.

وكان مدراء مستشفى كمال عدوان في شمال غزة ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى غزة الأوروبي (قبل إخلائه منذ أيام) قد أكدوا أن محطات الأوكسجين لدى مستشفياتهم ستتوقف وأنهم كانوا يصارعون الزمن لتمديد عمل المحطات لأطول فترة ممكنة، وقد خفضوا كمية الإنتاج واستمروا بتقليص ساعات تشغيل المولدات حتى وصلوا إلى مرحلة العجز الكامل.

ويوضح حماد أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة تهدّد مئات المرضى بالموت المحتم لأنهم يعتمدون على الأوكسجين يومياً، ومنهم من يحصلون على الأوكسجين لساعات أقل مما هم يحتاجون إليه.

ويقول لـ «القدس العربي»: «ما يحدث معنا هو حرب على كل المنظومة الصحية في قطاع غزة بهدف انهيارها بالكامل. كان هناك استهداف لقتلنا وتدمير المنشآت الطبية لإيقاع أكبر عدد من الشهداء. لكن اليوم، هناك احتمال أكيد أن يموت عدد من المرضى الجدد الذين يعتمدون على الأوكسجين».

مخاوف من كارثة إنسانية غير مسبوقة

ويضيف: «من المحتمل حصول وفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي في ظل تراجع حالاتهم الصحية. وهذا النقص في الأوكسجين يهدد الأطفال في الحضانات وأولئك الذين يولدون في ظروف صعبة ويحتاجون إلى تنفس اصطناعي طارئ، وأحد الأسباب التي تزيد حاجة الأطفال إلى الأوكسجين هو سوء التغذية. وبعض الحالات يتعرض لحظر كبير وتهديد بتوقف عمل المستشفيات على غرار مستشفى كمال عدوان ـ المستشفى الوحيد العامل في شمال غزة ـ الذي قد تزداد فيه حالات الوفيات». أكثر من ذلك، لما زالت تتعرض المراكز الصحية في قطاع غزة للقصف المستمر والتخريب والتدمير بعد اجتياح جيش الاحتلال لـ85٪ من مناطق قطاع غزة، وكان آخرها إخلاء مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس والذي تعرض للتخريب والسرقة، وسبقه استهداف عيادة الدرج وسط مدينة غزة، وقصف أجزاء من مستشفيي رفح «الكويتي والإماراتي» وإخلاوهما.

وأعلنت وزارة الصحة أنها لا تزال تتعرض للاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طاول 500 كادر صحي بعد استشهاد هاني الجعفراوي مدير دائرة الإسعاف والطوارئ، واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية، فضلاً عن سقوط 70 شهيداً من طواقم الدفاع المدني.

وكانت قد أعلنت مواصلتها العمل مستفيدة من كافة الأدوات المتاحة وبكامل طاقتها داخل المناطق التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. ويعتمد عدد من المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ضمن سجلات الوزارة، منهم مرضى إصابات الرأس والمصابون بالسكتة الدماغية والتصلب الجانبي الضموري والشلل الدماغي والمصابون بالنخاع الشوكي وأزمة التنفس والالتهاب الرئوي ومتلازمة الفشل التنفسي ومرضى الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إضافة إلى متلازمة الضائقة التنفسية لدى حديثي الولادة من الأطفال.

جميع هؤلاء أصبحوا مهددين بالموت الحقيقي، كما أنهم محاصرون ويعيشون أزمات عديدة كنقص الغذاء والدواء وقِلة المياه الصحية وارتفاع درجات الحرارة وانتشار أمراض جديدة وغيرها.

ساءت حالتي جداً

الثلاثيني ياسر بلح أحد المصابين بضيق التنفس نتيجة إصابته بمرض الربو، زادت حالته الصحية سوءاً في ظل النزوح المتكرر والهرب من القصف الإسرائيلي وأدخنة القصف والنار. ويحاول يومياً أن يكون موجوداً على مقربة من مستشفى شهداء الأقصى بسبب حاجته إلى جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه يوضح أنه يشعر بأن نهايته اقتربت بعدما سمع نبأ توقف محطة الأوكسجين الوحيدة الموجودة في المحافظات الوسطى.

ويقول لـ «القدس العربي»: «أنا مصاب بمرض الربو منذ زمن بعيد، لكن منذ بدء العدوان، ساءت حالتي جداً، وأصبحت في حاجة ماسة إلى التنفس الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة علماً أنني ما زلت في ريعان شبابي. أريد أن أعيش إلى أن أُمسي جدًّا، وأحكي لأحفادي حكايات صمودنا، والخذلان الذي تعرضنا له في هذه الحرب».

زاد الضغط على محطات الأوكسجين في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصاً بعد تدمير محطة الأوكسجين الأكبر داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وتدمير أخرى في مستشفى أبو يوسف النجار شرق المحافظات الجنوبية رفح وخان يونس، والتي كان يُعتمد عليهما في توريد أسطوانات الأوكسجين للمستشفيات، إضافة الى محطات توقفت بشكل تام عن العمل خلال الحرب كالتي كانت موجودة في مستشفى الشهيد محمد الدرة، شرق مدينة غزة والموجودة أيضاً في مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

وتُعاني المُسنّة ألفت دويدار (57 عاماً) من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتعيش قلقاً كبيراً بعد استشهاد عدد من أفراد عائلتها.

تشير إلى أن زوجها مصاب بمرض آلام المفاصل المُزمن والذي يمنعه من الحركة، علماً أنها تعتمد على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي الفترة الأخيرة كانت توضع على جهاز التنفس الصناعي لساعات محدودة قبل الإعلان عن توقف المحطة في شمال غزة.

وتقول لـ «القدس العربي»: «قتل الاحتلال الإسرائيلي اثنين من أبنائي، وكانا هما من يساعداني للوصول الى المستشفى، خاصة بعد تدمير الشوارع في شمال غزة. أحاول الصمود وأنتظر انتهاء الحرب، لكن الحزن يتفاقم ويفرض عليّ أن أتنفس بصعوبة» مضيفةً: «نقلت إلى المستشفى مرات عدة ووضعت على جهاز التنفس الاصطناعي. لا أعبر عن حزني لكن أتمنى أن أعيش لأطمئن على من تبقى من عائلتي بعد الحرب، لكنني لا أريد موتاً بطيئاً يضاف إلى عذاب نقص الاكسجين والدواء والغذاء».

ترافق سهيل الباز طفلته التي تعاني من متلازمة الضائقة التنفسية. ينظر بحزن شديد إلى أنابيب الأوكسجين ويرجوها ألا تنفد لتبقى طفلته على قيد الحياة.

ويقول لـ «القدس العربي»: «منذ صغري وأنا اعتمد على نفسي كثيراً، نعم ضحى والدي لأجلي، وها أنا الآن أحاول أن أفعل لأبنائي ما فعله والدي لي. اضطررت للنزوح للحفاظ على سلامة أسرتي الصغيرة، ونحلم بالعودة إلى بيتنا في غزة بعدما كنا نحلم بالعودة لأراضينا عام 1948».

وواصل: «بقيت صامداً تحت القصف والخوف والخيمة لأجل زوجتي الحامل بطفلتي الأولى التي تمنيتها من الله، لكن بسبب سوء التغذية وصعوبة الاوضاع الاقتصادية، جاءت طفلتي تعاني من مرض تنفسي. أحاول أن أخرجها في الهواء الطلق قدر الإمكان، واذهب بها إلى المستشفى مرات عديدة خلال الأسبوع الواحد».