“لا تأكلوا كعكة الجزر”… تصريح “مستفز” للدكتور محمد أوز وسط حرمان الملايين في أمريكا من التأمين الصحي

واشنطن- “القدس العربي”: في وقت يواجه فيه ملايين الأمريكيين خطر فقدان تأمينهم الصحي نتيجة قانون جمهوري جديد، أثار الدكتور محمد أوز، مدير “مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الطبية المُدارة” في الولايات المتحدة، موجة من الغضب الشعبي بعد ظهوره بتصريح اعتبره كثيرون مستفزًا ومنفصلًا عن الواقع.

وخلال مقابلة على قناة Fox Business، حمل أوز كعكة جزر احتفالًا بالذكرى الستين لإنشاء برنامج “ميديكيد”، وتجاهل الانتقادات الموجّهة للقانون الجمهوري الذي يهدد أكثر من 17 مليون أمريكي بخسارة تغطيتهم الصحية، مكتفيًا بالقول:

“لا تأكلوا كعكة الجزر، كلوا طعامًا حقيقيًا، وابقوا بصحة جيدة.”

أوز، الذي يُعرف بثروته الكبيرة وتاريخه كجرّاح تلفزيوني يروّج لما يُعرف بـ”العلاجات المعجزة”، قال إن برنامج ميديكيد “وُجد لمساعدة من يمرّون بأزمات مالية أو يحتاجون إلى رعاية صحية بسبب تقدّمهم في العمر”، لكنه شدد على أن الحفاظ على الصحة مسؤولية شخصية أيضًا، داعيًا الأمريكيين إلى “تحقيق أقصى إمكاناتهم التي منحهم الله إياها”، حسب تعبيره.

وقد أثارت تصريحات أوز موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتُبرت تعبيرًا عن لامبالاة فادحة تجاه معاناة الناس.

السيناتور الديمقراطي مارك وارنر علّق ساخرًا على منصة “بلو سكاي”:

“بدلًا من أن تنزعوا كعكة الجزر من يدي الباردة، أعيدوا التغطية التأمينية للملايين.”

مستخدمون آخرون أشاروا إلى المفارقة في حديث أوز، مذكّرين بولع الرئيس دونالد ترامب، الذي وقّع القانون، بالوجبات السريعة، في حين يُلام المواطن العادي على قطعة كعك.

ونشر حساب Occupy Democrats تغريدة لاذعة جاء فيها:

“ليس كافيًا أنهم يسلبوننا التأمين الصحي، بل يريدون أيضًا تحميلنا مسؤولية مرضنا.”

وأضاف: “بدلًا من ‘فليأكلوا الكعك’، باتت الرسالة الآن: ‘لا تأكلوا الكعك’… لكن التحقير نفسه.”

القانون الذي حمل اسم “One Big Beautiful Bill”، ووقعه ترامب في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، يُعدّ الأكبر من حيث التخفيضات في تمويل برنامج “ميديكيد” منذ تأسيسه عام 1965، ويُتوقع أن يُخرج أكثر من 17 مليون شخص من دائرة التغطية الصحية.

ويحذّر خبراء ومشرّعون من أن هذه الخطوة قد تتسبب في كارثة إنسانية، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة، ككبار السن وذوي الدخل المحدود.

وفي ظل هذه التهديدات، جاءت رسالة المسؤول الصحي الأول عن ميديكيد في شكل كعكة… ونصيحة ساخرة.