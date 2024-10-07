لا تخافوا «الحرب الإقليمية»!

لو حاول باحثون في مجال الإعلام الدولي دراسة محتوى الخطاب الإعلامي مع مرور سنة على السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، سيجدون أن «الحرب الإقليمية» إحدى أكثر العبارات استعمالا وحضورا في الإعلام العربي والدولي.

لا يمر يوم دون أن نسمع عبارة «الحرب الإقليمية» بأكثر من لغة في وسائل الإعلام عبر العالم، في إشارة إلى اشتعال الشرق الأوسط بقتال أكبر وأخطر مما هو سائد الآن. تحذيرات من حرب إقليمية، مؤشرات على اقترابها، تنبيهات إلى خطورتها، قلق من احتمال اندلاعها، مخاوف من تبعاتها على شعوب المنطقة، تذكير بخطورتها على الاقتصاد العالمي وغير هذا.

ورغم أنه أصبح من العبث الحديث عن حرب إقليمية بعد كل صاروخ ينطلق من مكان ليسقط في مكان آخر، يبقى أن وراء هذا الجزم بقرب اندلاع حرب إقليمية خليط من المخاوف والحسابات والمبالغة الإعلامية. وهي مشاعر وردود فعل ترافق الأزمات الحادة أينما كانت خصوصا عندما تستعصي على الحل وتكون قوى كبرى طرفا فيها.

في حالة الشرق الأوسط وما يجري فيه، هناك ميل واضح لاستعمال العبارة بإفراط واستسهال وفي غير محلها. دون التقليل من الأسباب المتوفرة والتي تكفي لإشعال أكثر من حرب، ومن خطورة ما ترتكب إسرائيل من جرائم واحتمال انزلاقها نحو الأسوأ، تبدو الحرب الإقليمية مستبعدة لأن شروطها غير متوفرة والرغبة في خوضها غير موجودة.

لحسن حظ الذين يخشون «الحرب الإقليمية» أنها لن تندلع. ولسوء حظ الذين يريدونها أمس قبل اليوم تأكل الأخضر واليابس أنها لن تندلع. حتى لو أراد الفاعلون في المنطقة إشعالها فلن يستطيعوا، وإن استطاعوا لن ينعموا برؤيتها كما يحلمون.

لكن المشكلة أن نُذر الحرب أسوأ أحيانا من الحرب ذاتها، وأن القتال المتناثر حاليا عبر المنطقة أخطر من حرب كاملة الأركان.

من شروط الحرب الإقليمية أن تدخل أكثر من دولة في قتال دامٍ في وقت واحد داخل رقعة جغرافية واحدة من أجل تحقيق أهداف متناقضة.

تنفرد أغلب دول الشرق الأوسط بقصر النظر الاستراتيجي وبحساباتها الغامضة وقصيرة الأمد. لكنها في كل الأحوال لا تملك رغبة في خوض حروب حتى لو تعرّضت لعدوان أو احتلال. الدول العربية غارقة اليوم بين العجز والاستسلام وفي أوهام السلام مع إسرائيل درءا للشرور وإرضاءً للولايات المتحدة.

إسرائيل منهكة بحروبها في غزة ولبنان والجبهات العديدة المفتوحة ضدها، ولا تريد حربا حقيقية مع إيران. هذا يجعلها تكتفي بأسلوب الضرب المنفصل والرد والرد على الرد

في الوضع الحالي، سيصبح خطر الحرب الإقليمية أكثر واقعية وجدية لو هددت السعودية أو مصر، وبدرجة أقل سوريا، بالدخول طرفا في القتال الجاري. لكن واقع الحال أن لا واحدة من هذه الدول تريد الحرب أو تفكر في خوضها. العكس هو الصحيح. السعودية مقيّدة الأيدي ومصر مستسلمة وسوريا كسيحة.. لا جيوش مثل الجيوش ولا تصنيع حربي ولا خطط استراتيجية بعيدة المدى.

إذنْ، باستثناء إسرائيل وإيران، لا توجد دولة عربية أو إقليمية تريد الحرب أو قادرة على خوضها حتى لو فُرضت عليها.

حتى في حالة إيران وإسرائيل فالقدرة شيء والرغبة شيء آخر والمرور إلى الفعل شيء ثالث مختلف تماما. من الواضح في حالة البلدين أن التهديد بالحرب والانتقام مُوجَّه للاستهلاك العام داخليا وخارجيا، وورقة للحفاظ على الهيبة وماء الوجه. لكن في واقع الحال، لا تمتلك أيٌّ من الدولتين الشجاعة والرغبة في خوض حرب دامية مع الأخرى. إسرائيل منهكة بحروبها في غزة ولبنان والجبهات العديدة المفتوحة ضدها، ولا تريد حربا حقيقية مع إيران. هذا يجعلها تكتفي بأسلوب الضرب المنفصل والرد والرد على الرد على أمل أن تهدأ الجبهات التي تسبب التوتر مع إيران لتهدأ تلقائيا الجبهة الإيرانية ولو إلى حين. حتى مع الدعم الأمريكي العسكري والدبلوماسي واللوجستي المفتوح، تُفضل إسرائيل تفادي الحرب المباشرة لأن مَن سيدفع الثمن في نهاية المطاف هو المجتمع الإسرائيلي وقدراته العسكرية والاقتصادية واستقراره الاجتماعي.

لكن لضرورات الاستهلاك العام، ترى إسرائيل أن من الواجب عليها التكشير عن أنيابها والإبقاء على خطاب سياسي ودبلوماسي وإعلامي يحافظ على قوة الردع التي تدّعي أنها تمتلكها وتحتاج لها.

ولا يختلف حال إيران كثيرا لأنها ليست أفضل حالا بعد سنوات من حصار اقتصادي ومالي أنهك البلاد. آخر ما يريده الإيرانيون اليوم، شعبا وحكومة، حرب مع عدو مجرم يمارس كل أنواع الإرهاب ويصطف العالم الغربي كله لدعمه عسكريا واقتصاديا وحمايته دبلوماسيا وسياسيا. إضافة إلى هذا فلقد تعلّم الإيرانيون من حرب العراق (1980/1988) أنهم لن يربحوا الكثير من حرب مباشرة حتى لو انتصروا فيها. كما أن الغرب يتربص بإيران وينتظر منها أخطاء تُسهّل تضييق الخناق عليها وتبرره.

في المقابل يدرك الإيرانيون جيدا أن حروب الوكالة التي يخوضونها ضد إسرائيل وضد كل خصومهم أفضل لهم لأنها أكثر جدوى وأقل كلفة. لهذا يعملون ما في وسعهم لمنع الحروب المباشرة وخصوصا مع إسرائيل.

يمكن إضافة عامل آخر يخص هلامية مفهوم النصر والهزيمة في الحرب المباشرة وصعوبة الجزم بهما. يكاد يكون من المستحيل اليوم لو اندلعت حرب تقليدية بين دولتين جارتين وانتهت بعد ستة أشهر الجزم بمن فاز فيها ومن انهزم. لغات العالم تعجُّ بالمصطلحات والمسوغات والتبريرات التي تتيح لأصحابها الحديث عن نصر حتى في حالة الهزيمة النكراء، واتهام الخصم بالهزيمة حتى في حالة النصر المظفر.

وعلى افتراض أن كل العوامل سالفة الذكر تراجعت وقررت إيران وإسرائيل خوض حرب مباشرة، سيكون ذلك صعبا بالنظر لعامل الجغرافيا ووجود دولتين تفصل بينهما صحارى شاسعة وموحشة تمتد آلاف الكيلومترات، ما يفرض سريان هذه الحرب بواسطة سلاح الجو وأدواته، أو بالوكالة كما هو الحال حتى الآن، أو في ملاعب ثالثة ليست إيران وليست إسرائيل.

كاتب صحافي جزائري