“لا توجد طريقة أفضل لتذكره”.. ابنة جيمي كارتر تشكر كاتبا لتسليطه الضوء على دفاع والدها عن حقوق الفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: وسط موجة من التأملات حول الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد وفاته عن عمر يناهز 100 عام يوم الأحد، شكرت ابنته إيمي كارتر أحد الكتاب لتسليطه الضوء على دعم والدها التاريخي لحقوق الفلسطينيين، وانتقاده لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وقد تحدث الكاتب، قاسم رشيد، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ومرشح سابق للكونغرس عن الحزب الديمقراطي يوم الأحد، على موقع Substack، عن موقف الرئيس التاسع والثلاثين تجاه إسرائيل وفلسطين . وأدرج رشيد مقطعًا من مقابلة أجريت عام 2007 مع مجلة Democracy Now حول كتاب نشره كارتر في العام السابق بعنوان “فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري” .

وقد كتب رشيد “في هذا الكتاب، يؤكد الرئيس كارتر بشكل مقنع أن العقبة الرئيسية أمام السلام في إسرائيل وفلسطين هي في الواقع مئات الآلاف من المستوطنات غير القانونية التي تواصل إسرائيل بناءها، وكلها بدعم الولايات المتحدة”. كما أكد رشيد على وجهة نظر كارتر من المقابلة بأن دعم المسؤولين المنتخبين في واشنطن العاصمة لحقوق الفلسطينيين يشكل مخاطرة سياسية. “قارن بين وضوح الرئيس كارتر وصوته الشجاع والجبن والتواطؤ الذي اتسم به كل رئيس منذ ذلك الحين، بما في ذلك استرضاؤهم لتوسع الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات، وضم الأراضي، وتطبيق نظام الفصل العنصري”.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، نشر رشيد على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة شاشة لرد إيمي كارتر، إحدى مشتركات Substack، على مقاله. وقالت كارتر، البالغة من العمر 57 عامًا – والتي اعتقلت عندما كانت مراهقة للاحتجاج على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا – في جزء من تعليقها: “لا توجد طريقة أفضل لتذكره وأنا أقدر لك ولقرائك الحفاظ على هذا الجزء المهم من إرثه. شكرًا لك”، وفقاً لما لاحظته الكاتبة جيسيكا كوربيت في منصة “كومن دريمز”.

Floored to receive this beautiful comment from Amy Carter, daughter of President Jimmy Carter. She proudly elevates her father’s legacy in promoting justice for Palestine & calls upon everyone to keep that legacy alive. Here’s my article she is responding to: www.qasimrashid.com/p/president-… [image or embed] — Qasim Rashid, Esq. (@qasimrashid.com) December 29, 2024 at 9:33 PM

وفي حين واجه الرئيس السابق الثناء والتدقيق من مختلف الطيف السياسي لقرارات السياسة الخارجية المختلفة ومواقفها، فإن دعم الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2002 لحقوق الفلسطينيين يبرز من بين أولئك الذين شغلوا المكتب البيضاوي منذ فترة ولايته الوحيدة – والتي تضمنت اتفاقيات كامب ديفيد، التي وقعها في سبتمبر/ أيلول 1978، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، والرئيس المصري أنور السادات.

ولم يكن رشيد الوحيد في التركيز على كتاب كارتر المثير للجدل الذي صدر عام 2006، والموقف الأوسع بشأن فلسطين في أعقاب وفاته ، حيث تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية لقتلها أكثر من 45500 فلسطيني في غزة، وتجويع أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة.

وفي صباح يوم الإثنين، نشرت منظمة الديمقراطية الآن على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة من المقطع الذي أشار إليه رشيد في عام 2007، والذي يؤكد فيه كارتر أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ( أيباك ) “ليست مكرسة للسلام”، بل تعمل وتنجح في إقناع الجمهور الأمريكي ووسائل الإعلام والقادة السياسيين بدعم سياسات الحكومة الإسرائيلية.

Former U.S. President Jimmy Carter faced backlash two decades ago after labeling Israel’s treatment of Palestinians “apartheid,” a finding now echoed by many human rights groups. Carter explained his then-controversial position in a 2007 interview with Democracy Now! pic.twitter.com/0CMdKW8kc7 — Democracy Now! (@democracynow) December 30, 2024

وشارك الصحافي مهدي حسن ـ الذي أطلق مؤخرا قناة زيتيو بعد إلغاء برنامجه على قناة إم.إس.إن.بي.سي عقب انتقاده للهجوم الإسرائيلي على غزة يوم الأحد “ثمانية اقتباسات حاسمة لجيمي كارتر لن تراها في معظم نعي وسائل الإعلام الرئيسية”.

ففي نعي نشر يوم الأحد في مجلة السياسة الخارجية ، كتب جوناثان ألتر ـ مؤلف كتاب “أفضل ما في حياته: جيمي كارتر “: “لقد تبين أن اتفاقيات كامب ديفيد كانت الإنجاز الدبلوماسي الأكثر ديمومة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. يقول أفيريل هاريمان، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي قدم لكارتر في بعض الأحيان المشورة: “إن ما فعله بالشرق الأوسط هو أحد أكثر الأشياء غير العادية التي حققها أي رئيس في التاريخ على الإطلاق”. ” كان كارتر أول رئيس يدعم الدولة الفلسطينية، الأمر الذي جعله، إلى جانب خطابه بعد ذلك – بما في ذلك كتاب عام 2006 بعنوان فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري – أكثر رئيس أمريكي مؤيد للفلسطينيين على الإطلاق، وهي حقيقة أغضبت اليهود الأمريكيين لعقود من الزمن. ومع ذلك، بناءً على اتفاقيات كامب ديفيد وحدها، تبين أيضًا أنه أفضل رئيس أمريكي لأمن إسرائيل منذ هاري ترومان. وذلك لأن الجيش الوحيد القادر على تدمير إسرائيل – الجيش المصري – تم تحييده لأكثر من أربعة عقود.

وفي مقال له في صحيفة موندويس يوم الأحد، أكد ميتشل بليتنيك، المحلل السياسي والكاتب، أن كارتر “رجل سيظل إرثه مرتبطاً إلى الأبد بإسرائيل وفلسطين. ومع ذلك، فإن هذا الإرث سوف يُبنى على الأسطورة بقدر ما يُبنى على الواقع، كما هو الحال مع العديد من الجوانب الأخرى لتاريخ وسياسة “الأرض المقدسة”.

وفي معرض دعوته إلى “التدقيق بعناية وصدق” في إرث كارتر، كتب بليتنيك ــ مثل ألتر ــ عن اتفاقيات كامب ديفيد، أن “كارتر فهم، كما يفهم أي مراقب، أنه إذا أبرمت إسرائيل السلام مع مصر، فإنها بذلك تزيل أكبر منافس عسكري في المنطقة، ولن تكون الدول العربية المتبقية قادرة على تشكيل تهديد موثوق ضد إسرائيل”.

كما زعم أن كتاب كارتر الصادر عام 2006 “كان في حد ذاته أقل أهمية من عنوانه”، نظراً لأن جوهره “أوضح أنه كان يحاول توجيه إسرائيل بعيداً عن التضحية بنفسها على مذبح احتلالها”.

وأضاف بليتنيك: “إن التعليقات البغيضة التي كانت تلاحقه لسنوات عديدة، والتي كانت في الأغلب من الجالية اليهودية ولكن أيضا من المسيحيين الصهاينة الذين يشتركون معه في معتقداته الإنجيلية ولكنهم لا يشتركون معه في فهمه لما تعنيه هذه المعتقدات، كانت في غير محلها تماما. لقد كان مهتما بشدة وحاول أن يفعل ما في وسعه لخلق مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ولهذا السبب تم وصفه بأنه معاد للسامية. وكل شخص تفوّه بهذه الإهانة ضده يدين له بالاعتذار. والآن هو الوقت المناسب لإرسال الاعتذار”.

وكما ذكر كريس ماكغريال من صحيفة الغارديان يوم الإثنين، فقد اعتذر شخص واحد على الأقل قبل وفاة كارتر، وقال:” كان من بين الغاضبين من كتاب كارتر في عام 2006 أعضاء مؤسسة الرئيس السابق، والتي بنت سمعة دولية لعملها في مجال حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة. قاد ستيف بيرمان استقالة جماعية من مجلس مستشاري مركز كارتر في ذلك الوقت”.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف بيرمان أنه كتب لاحقًا إلى كارتر للاعتذار والقول إن الرئيس السابق كان على حق.

وقال بيرمان في رسالته إلى كارتر: “لقد بدأت أنظر إلى احتلال إسرائيل للفلسطينيين باعتباره شيئًا بدأ في عام 1967 كحادث، ولكنه أصبح الآن مشروعًا بنوايا استعمارية”.

وقبل وقت قصير من وفاة كارتر، قال بيتر بينارت، الذي وُصف بأنه “الصهيوني الليبرالي الأكثر نفوذاً في جيله”، إن الوقت قد حان لمنتقدي الرئيس السابق للاعتذار عن “الطريقة المخزية التي استقبل بها العديد من الأشخاص المهمين الكتاب”.

وأصدرت جماعات إسلامية بارزة في الولايات المتحدة بيانات منذ وفاة كارتر يوم الأحد.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير): “كان الرئيس كارتر صديقًا للمجتمع الإسلامي الأمريكي وبطلًا للعديد من القضايا العادلة، بما في ذلك حرية الفلسطينيين” . “حتى عندما واجه الرئيس كارتر هجمات لاذعة من الجماعات المناهضة للفلسطينيين بسبب كتابه الثاقب فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري، فقد ظل ثابتًا على موقفه. لقد كان نموذجًا إنسانيًا يُحتذى به، ونحن نصلي أن يستلهم جيل جديد من القادة السياسيين من إرثه”.

كارتر كان الرئيس الأمريكي الوحيد الذي وصف “خريطة الطريق للسلام” بأنها “خدعة تهدف إلى الفشل” والوحيد الذي فضح “جدار الفصل العنصري الإسرائيلي”

وقال مجلس المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة (USCMO) وهي مجموعة مظلة تضم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – إنه “انضم إلى المسلمين الأمريكيين في إحياء ذكرى الرئيس السابق جيمي كارتر باعتباره إنسانيًا مبدئيًا كرّس فترة ما بعد الرئاسة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدولية، بما في ذلك تحذير الجمهور الأمريكي بشجاعة وصراحة من التأثير الضار لجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل (أيباك)، ونية الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ دولة الفصل العنصري الاستعماري على الأراضي الفلسطينية”.

وبالإضافة إلى الإشادة بكتاب كارتر الذي صدر عام 2006، قال المجلس الأعلى للمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة إن كارتر وصف صراحة “خريطة الطريق للسلام” التي وضعتها الولايات المتحدة بأنها خدعة تهدف إلى الفشل. كما سجل كارتر نفسه، وكان الوحيد تقريباً بين الساسة الأمريكيين في ذلك الوقت، في فضح ما يُسمى “الجدار الأمني” الإسرائيلي باعتباره “جدار سجن” لاعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلاوة على ذلك، كان كارتر الوحيد بين نظرائه السياسيين في الولايات المتحدة في الدفاع الدؤوب والعلني عن الإسلام والمسلمين ضد حملة إعلامية متصاعدة وممنهجة لكراهية الإسلام ذات دوافع سياسية، باعتبارها أداة لترويج القومية الدينية في السياسة الأمريكية.

واختتم المجلس الأمريكي للأطباء العسكريين بيانا له قائلا: “نعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأحباء جيمس إيرل كارتر جونيور، وللشعب الأمريكي الذي فقد شخصية نادرة في سياستنا، رئيسا سابقا دافع عن المصالح الفضلى لهذه الأمة وقيمها المعلنة في الحرية والعدالة والديمقراطية، بغض النظر عن الضغوط السياسية الخارجية لبيع هذه القيم الأمريكية”.