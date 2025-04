“لا توجد طريقة أفضل لتذكره”.. ابنة جيمي كارتر تشكر كاتبا لتسليطه الضوء على دفاع والدها عن حقوق الفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: وسط موجة من التأملات حول الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد وفاته عن عمر يناهز 100 عام يوم الأحد، شكرت ابنته إيمي كارتر أحد الكتاب لتسليطه الضوء على دعم والدها التاريخي لحقوق الفلسطينيين، وانتقاده لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وقد تحدث الكاتب، قاسم رشيد، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان ومرشح سابق للكونغرس عن الحزب الديمقراطي يوم الأحد، على موقع Substack، عن موقف الرئيس التاسع والثلاثين تجاه إسرائيل وفلسطين . وأدرج رشيد مقطعًا من مقابلة أجريت عام 2007 مع مجلة Democracy Now حول كتاب نشره كارتر في العام السابق بعنوان “فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري” .

وقد كتب رشيد “في هذا الكتاب، يؤكد الرئيس كارتر بشكل مقنع أن العقبة الرئيسية أمام السلام في إسرائيل وفلسطين هي في الواقع مئات الآلاف من المستوطنات غير القانونية التي تواصل إسرائيل بناءها، وكلها بدعم الولايات المتحدة”. كما أكد رشيد على وجهة نظر كارتر من المقابلة بأن دعم المسؤولين المنتخبين في واشنطن العاصمة لحقوق الفلسطينيين يشكل مخاطرة سياسية. “قارن بين وضوح الرئيس كارتر وصوته الشجاع والجبن والتواطؤ الذي اتسم به كل رئيس منذ ذلك الحين، بما في ذلك استرضاؤهم لتوسع الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات، وضم الأراضي، وتطبيق نظام الفصل العنصري”.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، نشر رشيد على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة شاشة لرد إيمي كارتر، إحدى مشتركات Substack، على مقاله. وقالت كارتر، البالغة من العمر 57 عامًا – والتي اعتقلت عندما كانت مراهقة للاحتجاج على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا – في جزء من تعليقها: “لا توجد طريقة أفضل لتذكره وأنا أقدر لك ولقرائك الحفاظ على هذا الجزء المهم من إرثه. شكرًا لك”، وفقاً لما لاحظته الكاتبة جيسيكا كوربيت في منصة “كومن دريمز”.

Floored to receive this beautiful comment from Amy Carter, daughter of President Jimmy Carter.

She proudly elevates her father’s legacy in promoting justice for Palestine & calls upon everyone to keep that legacy alive.

Here’s my article she is responding to: www.qasimrashid.com/p/president-…

[image or embed]

— Qasim Rashid, Esq. (@qasimrashid.com) December 29, 2024 at 9:33 PM