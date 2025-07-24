لا حرب استقلال ولا انبعاث.. بل كابوس يومي بصورة “سمح بالنشر”: لنخرج من غزة فوراً

منذ نحو سنتين، وكثيرون لم يعودوا بيننا، يسقط يومياً تقريباً جنود أعزاء على مذبح الحرب. غير أن هذه الحرب، الأطول في تاريخ إسرائيل، ليست حرب الاستقلال ولا “حرب الانبعاث” حسب لغة نتنياهو المغسولة، بل حرب غنيمة سياسية.

حرب 7 أكتوبر – نعم، هذا هو اسمها – وإن كانت بدأت كحرب اللامفر، كحرب هي الأكثر عدالة ضد منظمة الإرهاب الفلسطينية التي ذبحتنا – لكن كلما مر الوقت، بدلاً من ترجمة الإنجازات العظيمة، واصلت الحكومة الحرب بدوافع سياسية ومصالح غريبة.

أيها المجانين، اخرجوا من غزة. كل يوم يمر يورطنا في الوحل الغزي، وما كان ممكناً قبل سنة أو نصف سنة، بات شبه متعذر الآن، والثمن أثقل من أن يحتمل. هذه نتيجة الانعدام السياسي لدى نتنياهو.

إذا كنا نعرف بأن من يعرقل الصفقة لإعادة المخطوفين كلهم وإنهاء الحرب، ومن يفرضون دفعات وحشية ولا يسعون إلى حل شامل، هم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، فإن حماس تقدر بأن إرادة سياسة نتنياهو الجديدة هي عقد صفقة، ولهذا فإن منظمة الإرهاب هي الأخرى تؤخرها. في هذه الأثناء، في مملكة الشر وانغلاق الحس، تقترح الوزيرة ستروك احتلال المزيد من الأجزاء في غزة، حتى لو كلف الأمر حياة المخطوفين، وسموتريتش وبن غفير يتخيلان استيطاناً في القطاع وريفييرا غزة.

عملياً، جوهر هذه الحكومة السيئة هو تنفيذ نزوات نتنياهو السياسية والشخصية وبقاء الحكومة نفسها. من يدير مفاوضات على قانون تملص من الخدمة في اليوم الذي سقط فيه ثلاثة أبطال في غزة، دفع قدماً بالخطوة لتنحية رئيس لجنة الخارجية والأمن النائب يولي أدلشتاين، لا لشيء سوى أنه يريد عرقلة إرضاء الأحزاب الحريدية المعنية بالتملص من الخدمة وألا تتحمل عبء الحرب. يبدو أن إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لم تنجح في توفير البضاعة، ولهذا بات أدلشتاين على بؤرة الاستهداف.

علينا أن نخرج من غزة لا لأننا لا نريد تصفية حماس. نحن سنبيد هؤلاء النازحين، غير أنه يجب عمل هذا بحكمة. علينا أن نخرج من غزة ونمضي قدماً بتسوية سياسية تضعف حماس إلى أن نعود إلى هناك ونكمل المهمة.

علينا أن نخرج من غزة كي نعيد الخمسين مخطوفاً، من بينهم 20 على الأقل على قيد الحياة، شبان يعانون منذ سنتين من التعذيب ويحلمون بربع رغيف. علينا الخروج لأن جنودنا منهكين وينفذون المهام على مدى زمن طويل جداً، يحتاجون للخروج كي لا نسمع “سمح بالنشر” مرة أخرى.

علينا الخروج من غزة أيضاً في ضوء تدهور لم يشهد له مثيلاً في مكانة إسرائيل الدولية، لقد أصبحنا منبوذين في العالم. حتى لو لم يكن الجيش الإسرائيلي يؤذي الأبرياء عن عمد، وحتى لو كانت حماس الحقيرة تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وحتى لو كانت إسرائيل تنقل مساعدات إنسانية وغذاء وليست مذنبة في صور الجوع في غزة، التي ربما يكون بعضها مهندساً على أفضل تقاليد الكذب لدى لحماس – علينا أن نخرج من هناك.

كل دولة في العالم، بما فيها الدول الصديقة لنا في أوروبا، تخرج ضد إسرائيل بسبب ما يجري في غزة. المواطنون الإسرائيليون يخافون السفر إلى الخارج، الجنود يلاحقون في العالم، واللاسامية تصل إلى ذرى جديدة.

غير أن الحكومة بغبائها الشديد، لا تريد أن ترى الأمور كما هي، وتفضل مواصلة الحرب، والانقلاب النظامي، وإقالة المستشارة، والسيطرة على الديمقراطية الإسرائيلية.

يوسي هدار

معاريف 24/7/2025