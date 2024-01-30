لا راحة للشهداء في قطاع غزة- (صور)

قطاع غزة: لا راحة حتى للشهداء في قطاع غزة: قبور جماعية وعمليات دفن على عجل، وقوات إسرائيلية تقوم بنبش القبور، بينما يدفن عدد من القتلى في ساحات مستشفيات ومدارس.

في حي التفاح في مدينة غزة، شاهد مصور لوكالة فرانس برس قوات إسرائيلية تنبش قبرا. وألقيت جثامين ورفات ملفوفة بالأكفان إلى جانبه فوق أرض موحلة.

وتقول وزارة الشؤون الدينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “هدم ودمر أو خرب أكثر من ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية وبداخل المستشفيات” خلال عملياته في القطاع.

وفي مدرسة باتت مركز إيواء في مخيم المغازي وسط القطاع، لجأ النازحون إلى حفر قبور في ساحة المدرسة.

وأدى الارتفاع الكبير لأعداد الشهداء في هذه الحرب إلى وجود مقابر جماعية في مختلف أنحاء القطاع. واضطر كثيرون لدفن الجثامين في ساحة مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة. وقام كثيرون بفصل القبور بالحجارة وأغصان النباتات.

ويأمل الكثير من سكان غزة عند انتهاء الحرب من التمكن من نقل رفات أقاربهم لدفنهم في مقابر أخرى.

ويقول مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح لوكالة فرانس برس إنه اضطر لدفن نجله في مقبرة جنوب رفح بعد مقتل الصحافي الشاب في غارة إسرائيلية.

وأوضح “سننقله إلى مقبرة الشهداء في غزة بعد انتهاء الحرب، نريد أن يكون قبره قريبا لنتمكن من زيارته والدعاء له”.

(أ ف ب)