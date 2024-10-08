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لا صحة للشائعات حول مصرع راغب علامة بغارة إسرائيلية

8 - أكتوبر - 2024

راغب علامة

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

لا تزال لعنة الشائعات المغرضة تطال النجم اللبناني راغب علامة حيث سرت في الساعات القليلة الماضية أخبار سوداء حول مصرعه في الغارات الإسرائيلية التي ضربت ودمّرت مدرسة السان جورج، التي تعود ملكيتها له في محيط منطقة “السانت تيريز” في الحدث.

وانتشرت هذه الأخبار بسرعة في الأوساط اللبنانية حيث كثرت التساؤلات حول مصير علامة فعلاً، وهل تصب في خانة الشائعات أم في خانة السخرية حول نجاته من كل هزة أم انفجار أم أغتيال؟.

وبعد القلق والخوف على مصيره، نفت مصادر مواكبة هذا الخبر كلياً، وأكدت أن راغب ليس في لبنان بل في الخارج وهو بخير وصحة جيدة ولا داعي للقلق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن راغب قد تعرض أخيراً لحملة انتقادات واسعة بسبب إحيائه حفل زفاف خاص في مصر من دون مراعاة دماء الشهداء في بلده لبنان، وانتشرت مقاطع فيديو ظهر فيها علامة وهو يغني ويرقص.

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 1:55 م

    وليست المسارح ودور السينما والملاعب وحتى رياض الأطفال على العدو ببعيد إذا عبر الفنانون والرياضيون والبراعم برسومات عن موقف لا تقبله المؤسسة.

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  2. يقول مسلم:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 6:09 م

    خارج لبنان ؟؟؟؟؟ و من سيدافع عنها

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  3. يقول عادل انور:
    أكتوبر 9, 2024 الساعة 6:52 ص

    كان من الارجح ان يكون الفنانين والمثقفين في الصفوف الاولى من المجندين المدافعين عن هذا البلد العزيز علينا ، والا يغادروا الوطن خوفا على حياتهم و حياة عائلتهم.

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