لا صحة للشائعات حول مصرع راغب علامة بغارة إسرائيلية

بيروت- “القدس العربي”:

لا تزال لعنة الشائعات المغرضة تطال النجم اللبناني راغب علامة حيث سرت في الساعات القليلة الماضية أخبار سوداء حول مصرعه في الغارات الإسرائيلية التي ضربت ودمّرت مدرسة السان جورج، التي تعود ملكيتها له في محيط منطقة “السانت تيريز” في الحدث.

وانتشرت هذه الأخبار بسرعة في الأوساط اللبنانية حيث كثرت التساؤلات حول مصير علامة فعلاً، وهل تصب في خانة الشائعات أم في خانة السخرية حول نجاته من كل هزة أم انفجار أم أغتيال؟.

وبعد القلق والخوف على مصيره، نفت مصادر مواكبة هذا الخبر كلياً، وأكدت أن راغب ليس في لبنان بل في الخارج وهو بخير وصحة جيدة ولا داعي للقلق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن راغب قد تعرض أخيراً لحملة انتقادات واسعة بسبب إحيائه حفل زفاف خاص في مصر من دون مراعاة دماء الشهداء في بلده لبنان، وانتشرت مقاطع فيديو ظهر فيها علامة وهو يغني ويرقص.