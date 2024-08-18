“لا قنبلة أخرى”.. مظاهرات في عشرات المدن الأمريكية تطالب بفرض حظر على إرسال الأسلحة لإسرائيل- (صور وفيديوهات)

شيكاغو- “القدس العربي”: نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، عشية المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، إلى شوارع المدن الأمريكية في ولايات من نيويورك إلى هاواي يوم الأحد للمطالبة بحظر إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بسبب حربها الدموية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وقالت حملة “ليست قنبلة أخرى” -وهي مبادرة تقودها الحركة الوطنية غير الملتزمة- في بيان صدر قبل المظاهرات المقررة هذا الأسبوع: “إن الأمر واضح وضوح الشمس: من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف فوراً عن تسليح إسرائيل “.

وفي يوم الأحد، اندلعت احتجاجات #NotAnotherBomb في عشرات المدن بما في ذلك نيويورك وأتلانتا وألباكركي وبوسطن ولوس أنجلوس وأوكلاند بولاية كاليفورنيا – مسقط رأس نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية التي تقول حملتها إنها لا تدعم تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “كون دريمز”.

وفي وقت سابق، اندلعت مظاهرات تحت شعار “ليست قنبلة أخرى” يوم السبت في مدن من بينها شيكاغو ، وديربورن بولاية ميشيغان ، وميلووكي وماديسون بولاية ويسكونسن، ويوم الجمعة في واشنطن العاصمة .

متظاهرون : نحن بحاجة إلى سياسة تعالج احتياجات مجتمعنا، بدلاً من إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقصف الأطفال الفلسطينيين

وبحسب ما ورد، قال سامر عربي من مركز الموارد والتنظيم العربي الذي أيد مظاهرة أوكلاند إلى جانب منظمة ” صوت اليهود من أجل السلام” وأكثر من 12 مجموعة أخرى: “من غير المقبول أنه في ظل أزمة الإسكان وإغلاق المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة التي تضغط على الأسر العاملة، أن تذهب مليارات الدولارات لتسليح إسرائيل بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف عربي ” مجتمعات منطقة الخليج (سان فرانسيسكو) تستحق الاستثمار في الرعاية والسلامة، وقد طالبت بوقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر. نحن بحاجة إلى سياسة تعالج احتياجات مجتمعنا، بدلاً من إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقصف الأطفال الفلسطينيين”.

Hundreds out in Atlanta to demand an end to US funded genocide. Joining thousands across the country who are demanding an arms embargo on weapons to Israel. #NotAnotherBomb pic.twitter.com/qab1Zqa29r — Clara Green (@ClaraTGreen) August 18, 2024

وقد استشهد ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 16 ألف طفل، خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي استمر 317 يومًا، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين ودوليين. واتُّهِمَت إدارة بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية لتزويد إسرائيل بعشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات مسلحة، فضلاً عن الغطاء الدبلوماسي بما في ذلك حق النقض ضد قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى إسرائيل للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسط هجمات إسرائيلية مكثفة على غزة، بما في ذلك غارة جوية قتلت عائلة بأكملها بالقرب من دير البلح.

Huge #NotAnotherBomb march in NYC as part of Uncommitted's largest-ever grassroots mobilization, less than 24 hours before the Democratic National Convention kicks off. pic.twitter.com/TvMKk8dlHj — Uncommitted National Movement 🌺 (@uncommittedmvmt) August 18, 2024

ومن المقرر أن تستمر احتجاجات “لا قنبلة أخرى” حتى انتهاء المؤتمر الوطني الديمقراطي، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين في شيكاغو.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من الناشطين في المدينة، التي شهدت حملة قمع وحشية من جانب الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين لحرب فيتنام خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 1968.

في مقابلة مع مجلة “ماذر جونز” نشرت يوم السبت، أكد عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون أن “ما يحدث الآن” في غزة “ليس فظيعا فحسب، بل هو إبادة جماعية”.

وأضاف جونسون “يتعين علينا أن نعترف بالمشكلة ونسميها بما هي وأن نتحلى بالشجاعة الأخلاقية لممارسة سلطتنا”.

وقال محمد خضر، الذي يدير الحملات السياسية والدعوية في الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين ــ وهي شريكة في حملة “ليست قنبلة أخرى” ــ إنه “على الرغم من الدعوات الواضحة لفرض حظر على الأسلحة، واصل المسؤولون الديمقراطيون رعاية القتل الجماعي للعائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الأمريكي والدولي”.

متظاهرون: لا يستطيع الفلسطينيون في غزة الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية بينما تستمر القنابل في التساقط

وأضاف خضر “لا يستطيع الفلسطينيون في غزة الانتظار حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية بينما تستمر القنابل في التساقط وتحرق الأحباء وهم أحياء. وهناك حاجة ماسة إلى فرض حظر على الأسلحة، وهي استراتيجية انتخابية مهمة تدعمها أغلبية قوية من الناخبين الديمقراطيين الذين يتابعون عن كثب سياسات حملة هاريس”.

وحصلت الحركة الوطنية غير الملتزمة– التي دعت الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية للضغط على بايدن من خلال التصويت “غير الملتزم” – على 18.9٪ من الأصوات في مينيسوتا و13.3٪ في ولاية ويسكونسن المتأرجحة الرئيسية.

Dearborn Rises for Palestine —#NotAnotherBomb National Day of Action ✊🏼✊🏼✊🏼 Protestors rallied at Ford Field Park and marched on Michigan Ave. to demand justice for Gaza. Our message is crystal clear: STOP the genocide and cut off U.S. arms to Israel immediately! pic.twitter.com/6z9KUI1siM — DH (@DannySolidarity) August 18, 2024

في الأسبوع الماضي، كشف استطلاع للرأي أجراه معهد مشروع سياسة التفاهم في الشرق الأوسط وأجرته شركة يوجوف أن الناخبين الديمقراطيين والمستقلين في الولايات المتأرجحة أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا سيكونون أكثر ميلا للتصويت لصالح هاريس إذا دعمت حظر الأسلحة على إسرائيل.