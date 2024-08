“لا قنبلة أخرى”.. مظاهرات في عشرات المدن الأمريكية تطالب بفرض حظر على إرسال الأسلحة لإسرائيل- (صور وفيديوهات)

شيكاغو- “القدس العربي”: نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، عشية المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، إلى شوارع المدن الأمريكية في ولايات من نيويورك إلى هاواي يوم الأحد للمطالبة بحظر إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بسبب حربها الدموية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وقالت حملة “ليست قنبلة أخرى” -وهي مبادرة تقودها الحركة الوطنية غير الملتزمة- في بيان صدر قبل المظاهرات المقررة هذا الأسبوع: “إن الأمر واضح وضوح الشمس: من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف فوراً عن تسليح إسرائيل “.

Bombs or ballots, you decide, we won't vote for genocide! #ArmsEmbargoNow #NotAnotherBomb pic.twitter.com/dgUEWFuDL4

وفي يوم الأحد، اندلعت احتجاجات #NotAnotherBomb في عشرات المدن بما في ذلك نيويورك وأتلانتا وألباكركي وبوسطن ولوس أنجلوس وأوكلاند بولاية كاليفورنيا – مسقط رأس نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية التي تقول حملتها إنها لا تدعم تعليق شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة “كون دريمز”.

وفي وقت سابق، اندلعت مظاهرات تحت شعار “ليست قنبلة أخرى” يوم السبت في مدن من بينها شيكاغو ، وديربورن بولاية ميشيغان ، وميلووكي وماديسون بولاية ويسكونسن، ويوم الجمعة في واشنطن العاصمة .

وبحسب ما ورد، قال سامر عربي من مركز الموارد والتنظيم العربي الذي أيد مظاهرة أوكلاند إلى جانب منظمة ” صوت اليهود من أجل السلام” وأكثر من 12 مجموعة أخرى: “من غير المقبول أنه في ظل أزمة الإسكان وإغلاق المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة التي تضغط على الأسر العاملة، أن تذهب مليارات الدولارات لتسليح إسرائيل بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف عربي ” مجتمعات منطقة الخليج (سان فرانسيسكو) تستحق الاستثمار في الرعاية والسلامة، وقد طالبت بوقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر. نحن بحاجة إلى سياسة تعالج احتياجات مجتمعنا، بدلاً من إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقصف الأطفال الفلسطينيين”.

Hundreds out in Atlanta to demand an end to US funded genocide.

Joining thousands across the country who are demanding an arms embargo on weapons to Israel. #NotAnotherBomb pic.twitter.com/qab1Zqa29r

— Clara Green (@ClaraTGreen) August 18, 2024