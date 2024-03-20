“لا لتجويع غزة”.. مظاهرات تضامنية بمدن مغربية

الرباط: خرج المئات، مساء الأربعاء، بمدن مغربية في مظاهرات تضامنية مع غزة، مطالبين بـ”وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع”، و”وقف تجويع غزة”.
وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، ومنع إسرائيل من خططها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)، ما وصفوه بـ”تجويع غزة، ومحاولات تهجير سكان القطاع”.
ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، الدار البيضاء والرباط (غرب)، ومراكش (شمال).
وردد المشاركون شعارات مثل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”بالروح بالدم، نفديك يا أقصى”، و”غزة رمز العزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
(الأناضول)
الشعب المغربي في واد
ومن بحكم الشعب المغربي في واد
الله المستعان
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من طبع مع الكيان الغاصب وفي كل من وصف من يدافع عن القدس الشريف بالإرهاب
على الأقل الحرية مكفولة للشعب للتظاهر يوميا مع أهلنا في غزة ، الغريب هو أن من لا يطبع لا يسمح بمثل هذه التظاهرات
هؤلاء هم جزء من شريحة كبيرة من الشعب المغربي الذين زهدوا في الموائد العامرة في البيوت وفي أماكن الافطار العامة…وفضلوا تناول تمرة وكأس ماء تضامنا مع من يتم تجويعهم في غزة بمباركة أصحاب الشعارات والمتاجرة..وهم تحديدا أيضا من وجه إليهم التحية مطران القدس..المناضل حنا عطا الله.وهو يستقبل المساعدات المغربية لأهل القدس الشريف… بعدما تم إيصال مساعدات أخرى إلى أهل غزة..الذين وصل الحال بهم إلى أكل القطط..بسبب التجويع والقصف…فمتى يخجل المزايدون…من تقاعسهم…
قطع العلاقات او تجميدها يؤلم الصهاينة اكثر وينفع القضية الفلسطينية ,,,,, الفلسطينيون ليسوا في حاجة الى الحريرة المغربية بل الى الدعم الملموس وليس الكيل بمكيالين رجل هنا واخرى هناك
هناك شهداء يتساقطون باعداد رهيبة وهناك خراب شديد..وهناك تجويع ممنهج للشعب الفلسطيني الذي تعود على الشبع والكرامة ولم يقف يوما في الطوابير…ولاداعي للاستهزاء بالحريرة.. لأن اطنان المساعدات تضمنت ما ينقد أرواح الناس من مواد غذائية وادوية…وبدلا من التمسح بالتطبيع بمكتب إتصال مغلق فالواجب على الاقل هو مطالبة أصحاب الشعارات بالسماح للناس بالتظاهر.. لأن السلاح والمال والدعم الديبلوماسي هو ماركة مسجلة لاتوجه إلا للمليشيات..
وأنا أتصفح جريدتكم أقرأ في الأعلى خبرا عاجلا لمدير الصحة العالمية مفاده أن إنقاذ أهل غزة من المجاعة مرتبط بإدخال المساعدات برا وهذا ما فعله المغرب بإدخال 40طن من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم ، الوضع الخطير يستدعي أفعالا وليس أقوالا وعتريات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع