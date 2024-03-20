“لا لتجويع غزة”.. مظاهرات تضامنية بمدن مغربية

الرباط: خرج المئات، مساء الأربعاء، بمدن مغربية في مظاهرات تضامنية مع غزة، مطالبين بـ”وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع”، و”وقف تجويع غزة”.

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين رددوا شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، ومنع إسرائيل من خططها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (غير حكومية)، ما وصفوه بـ”تجويع غزة، ومحاولات تهجير سكان القطاع”.

ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، الدار البيضاء والرباط (غرب)، ومراكش (شمال).

وردد المشاركون شعارات مثل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”بالروح بالدم، نفديك يا أقصى”، و”غزة رمز العزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)