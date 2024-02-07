لا ملاحقة لبايدن في قضية تعامله مع الوثائق السرية

واشنطن: أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الثلاثاء أنّ تقريراً أعدّه مدّع عام أمريكي ومن المفترض أن يُنشر قريباً، يتضمّن انتقادات للطريقة التي تعامل بها الرئيس جو بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية للغاية لكنّه لا يوصي بأيّ ملاحقات في هذه القضية.

وقالت الصحيفة إنّ هذا التقرير الذي أعدّه المدّعي العام روبرت هور المكلف خصيصاً التحقيق في هذه القضية سيُنشر في الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير العدل ميريك غارلاند عيّن هور مدّعياً عاماً خصوصياً في هذه القضية بعد أن تمّ العثور في 2022 في مكتب قديم لبايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنّفة “سرية للغاية” يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائباً للرئيس باراك أوباما.

وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي عثر المحقّقون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنّفة “سرية للغاية”، لكنّ الملياردير المرشّح الأوفر حظاً لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة يلاحق بسبب هذا الأمر جنائياً بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية.

(أ ف ب)