لبنانيون من أصل أرمني يهاجمون سفارة أذربيجان ببيروت- (فيديوهات)

بيروت: احتشد مئات اللبنانيين من أصول أرمنية، أمام السفارة الأذربيجانية في بيروت، وهاجموا قوات الأمن ومكافحة الشغب اللبنانية، التي تم توجيهها لحراسة السفارة، بقنابل المولوتوف والألعاب النارية والحجارة والعصي.

ووفق مراسل “الأناضول”، حاول عدد من المحتجين اقتحام السفارة، فصدّهم الأمن اللبناني وأطلق القنابل المسيلة للدموع، مساء الخميس.

وحمل المتظاهرون لافتات وأطلقوا هتافات ضد السياسة الأذربيجانية في قره باغ، وسط إجراءات أمنية مشددة منعت المتظاهرين من الاقتراب من السفارة.

ولم تسمح الشرطة اللبنانية للمتظاهرين بالوصول إلى المبنى، وهاجم العشرات منهم الشرطة بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية والحجارة والعصي.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وبحسب مراسل “الأناضول” المتواجد في المكان، فإن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم لنحو ساعتين، ما أدى إلى إصابة عدد من القوات الأمنية.

بعدها، أطلق المتظاهرون مفرقعات نارية باتجاه مدخل السفارة والقوى الأمنية، ما تسبب باندلاع حريق في محيط السفارة.

وألقى الأمين العام لحزب “الطاشناق”، النائب هاغوب بقرادونيان، كلمة أعلن فيها أن قره باغ “تم تسليمها من سلطة مرتهنة”.

وحمّل بقرادونيان “مسؤولية ما حصل في (قره باغ) إلى رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان”.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية عسكرية في قره باغ، وبعد معارك ضارية، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت أذربيجان إطلاق عملية بهدف ما قالت إنه “إرساء النظام الدستوري في قره باغ” انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية.

(الأناضول)