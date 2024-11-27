سياسة | عربي

لبنانيون يحتفلون بوقف إطلاق النار بالعودة إلى المناطق الجنوبية- (شاهد)

27 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: احتفل لبنانيون باتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى مناطق جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي حذر اللبنانيين النازحين من العودة إلى مناطق جنوب البلاد.

 

 

وقال شهود إن صفوف سيارات تقل نازحين فروا من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الشهور القليلة الماضية بدأت تتدفق على المنطقة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كما تسنى رؤية أسر تعود للضاحية الجنوبية لبيروت وأفرادها يرفعون راية حزب الله.

 وكان رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري دعا النازحين جراء الحرب، للعودة الى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار الأربعاء.

وتوجّه بري، الحليف الأبرز لحزب الله والذي تولّى التفاوض باسم الأخير خلال مباحثات وقف النار، بالقول للنازحين في كلمة متلفزة “أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة (…) عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخا ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها”، داعيا كذلك إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية” بعد عامين من شغور المنصب.

و أطلقت القوات  الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه محيط أهالي مدينة الخيام اثناء محاولتهم تفقد منازلهم في الحي الشمالي الشرقي، وفق قناة المنار اللبنانية اليوم الأربعاء .

وذكرت  القناة،  التابعة لحزب الله اللبناني، على موقعها الإلكتروني اليوم  أن “قوات العدو أطلقت خمس  قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا لترهيب مواطنين حاولوا الدخول إلى البلدة”.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 27, 2024 الساعة 11:40 ص

    حيا الله أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇱🇧💪🚀😈🐒🔥

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  2. يقول يوسف:
    نوفمبر 27, 2024 الساعة 1:22 م

    الخنجر في الظهر والالم في القلب. وأنتم أيها الفلسطينيين التاريخ لكم والتاريخ لا ينسى الشهداء
    عاشت فلسطين حره.

    رد

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