لحظات مرعبة في سماء بيروت إثر تعطّل تلفريك جونية.. ولبنان تجنّب “كارثة حقيقية”- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”: عاش مستخدمو تلفريك جونية يوم الخميس لحظات مرعبة، بعد أن اصطدمت مقطورتان ببعضهما البعض وعلقوا بداخلها.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عطلا تقنيا طرأ على تلفريك جونية- حريصا بعد تصادم بين مقطورتين.

وقال أحد الأشخاص العالقين إن الحبل الذي يصل خليج جونية بجبل حريصا انقطع، وعلقوا على علو مرتفع وليس قرب المباني.

وانتهت عصر الخميس عملية إنقاذ الأشخاص العالقين التي استمرت ساعات، عقب جهود مكثفة استُخدمت فيها تقنيات مختلفة.

وأظهرت مشاهد عرضتها وسائل إعلام لبنانية، إنقاذ آخر العالقين وإنزالهم عبر سلّة معلّقة في رافعة بمؤازرة عناصر من الجيش اللبناني. وقد كان في انتظارهم عناصر من الصليب الأحمر عملوا على مساعدتهم والتأكد من سلامتهم.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن “عطلاً ميكانيكياً في تلفريك جونية أدى الى اصطدام مقصورتين وتوقف حركة الرحلات صعوداً ونزولاً”.

وأشارت معلومات صحافية إلى أن عدد العالقين زاد عن العشرين، بينهم عائلات مع أطفال. وفيما لم تفد معلومات رسمية عن أي إصابات في الحادثة، تحدثت إحدى الخارجات من المقصورات بعدما علقت لأكثر من أربع ساعات، في تصريحات تلفزيونية عن تعرّض بعض العالقين من النساء والأطفال إلى حالات إغماء، خصوصاً في ظل الساعات الطويلة التي أمضوها عالقين تحت أشعة الشمس.

وشارك في عمليات الإغاثة عناصر من الدفاع المدني استخدموا خصوصاً الحبال والسلال لإخراج العالقين، كما تدخّلت طوافات تابعة للجيش اللبناني للمساعدة، فيما تسلّق عناصر فوج المجوقل في الجيش خطوط التلفريك لسحب العالقين في المقصورات الأكثر ارتفاعاً.

وقد كان بعض العالقين في مقصورات على ارتفاع يراوح بين 20 و23 متراً، وفق معلومات صحافية.

وقال الأب ربيع شويري، وهو كاهن علق مع أطفاله لساعات طويلة في التلفريك، بعد إنقاذه إن “أعجوبة” حصلت لأن الاصطدام كان بين مقصورتين فارغتين، ما ساهم في تجنّب “كارثة حقيقية”.

وأثارت الحادثة موجة تعليقات عبر الشبكات الاجتماعية في لبنان، انتقد أصحابها خصوصاً ما اعتبروه إهمالاً ونقصاً في الصيانة في شبكة التلفريك التي تشكّل نقطة جذب سياحي هامة في لبنان، وتنقل الركاب صعوداً ونزولاً بين خليج مدينة جونية الساحلية ومزار سيدة لبنان، أحد أهم المزارات الدينية اللبنانية، في قضاء كسروان شمالي العاصمة بيروت.

وسبق أن سُجّل في الأعوام المنصرمة عدد من الأعطال التي أدّت إلى احتجاز ركاب لساعات في المقصورات.

لحظة إنقاذ طفلة من إحدى مقصورات تلفريك جونية pic.twitter.com/OhLLGg6st2 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) December 28, 2023

الفوج المجوقل في الجيش اللبناني يشارك مع الدفاع المدني في إنقاذ الأشخاص العالقين في عربات تلفريك جونيه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/ecXoY84aW4 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 28, 2023

(وكالات)