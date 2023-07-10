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لبناني يحصل على وديعته كاملة بعد اقتحام مصرف في بيروت- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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بيروت:
حصل مواطن لبناني، صباح الإثنين، على وديعته المالية كاملة من أحد مصارف بيروت، بعد قيامه باقتحام واحتجاز مدير الفرع لنحو ساعة.
وذكرت جمعية “صرخة المودعين” عبر حسابها على “تويتر”، أن “المودع عمر الأعور احتجز مدير فرع بنك مصر رهينة، وطلب تسلّم كاملة وديعته المالية”.
وتابعت الجمعية أن “المودع لديه وديعة قيمتها 6500 دولار.. لقد حصل عليها كاملة، وسلم نفسه لقوى الأمن، وهو موجود في مخفر الباشورة ببيروت”.

وحتى الساعة (07:15 ت.غ)، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات اللبنانية، أو إدارة البنك المذكور، حول ما أوردته جمعية المودعين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية

(الأناضول)

 

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  1. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    يوليو 10, 2023 الساعة 9:31 ص

    كيف ستكون الحالة لو كل فرد تصرف بمثل هذه الطريقة ؟ ألا تتقوى الأزمة اكثر ويخرب الذي لايزال لم يصله الخراب؟

    رد

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