بيروت- “القدس العربي”: خطفت مراسم تشييع نائب رئيس حركة “حماس” القيادي صالح العاروري الأنظار بعدما تقاطر الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين إلى الطريق الجديدة للمشاركة في هذا التشييع بعد عملية الاغتيال التي نفّذها الطيران الإسرائيلي في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل العاروري واثنين من قادة “القسام” و4 آخرين.

وبعد الصلاة على الجثامين في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة حيث أمّ المصلين ممثل مفتي الجمهورية أمين عام الفتوى الشيخ أمين الكردي في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب والتيارات اللبنانية، انطلقت مسيرة التشييع نحو مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا وسط جموع حملت الأعلام الفلسطينية ورايات “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وإطلاق الرصاص وصيحات التكبير والأناشيد الثورية. ولدى الوصول إلى مثوى شهداء فلسطين ألقيت كلمات لرئيس حركة “حماس” إسماعيل هنية من خارج لبنان وأخرى لممثل الحركة في بيروت أسامة حمدان ولممثلين عن حزب الله والجماعة الإسلامية شددت على مواصلة النضال من أجل غزة والقضية الفلسطينية وعلى متابعة مسيرة العاروري. وقد أكد هنية “أن معركتنا طويلة لكن قدرتنا أكبر وإرادتنا أعظم ونحن على يقين بالنصر”.

وقال اللاجئ الفلسطيني عمر غنوم (35 سنة) لوكالة “فرانس برس” على هامش مشاركته في التشييع “تجربة اغتيال صالح العاروري أو أي فلسطيني آخر هي تجربة فاشلة لأن المقاومة ستنجب أشخاصاً قادرين على قيادة حركات التحرر”. وأضاف “أشارك في التشييع لأعبر عن رفضي لانتهاك سيادة لبنان من جيش الاحتلال الاسرائيلي ولأعبر عن رفضي للإبادة الجماعية في قطاع غزة”. واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس الثلاثاء إسرائيل بقتل العاروري وستة من رفاقه في قصف استهدف مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

اعتداءات إسرائيلية

ولم يؤكد الجيش الاسرائيلي شنّ الضربة، لكنه قال إنه “يستعد لكل السيناريوهات”. لكن مسؤولاً أمريكياً أكد الأربعاء أن الضربة كانت “إسرائيلية”. وردّد المشيعون هتافات مناوئة لإسرائيل، وأخرى داعية لقصف تل أبيب بينها “بوعبيدة يا حبيب، اقصف اقصف تل أبيب”. وحملوا رايات حركتي حماس والجهاد الاسلامي إضافة إلى أعلام فلسطينية. وأفاد مراسلو فرانس برس عن إطلاق رصاص كثيف خلال التشييع. وقالت أمينة موسى (40 عاماً) “يستخدم الكيان الصهيوني الاغتيالات، وما يفعلونه ينطلق من خوفهم من العاروري ومن المقاومة”. وتابعت “لا يتمكنون إلا من اغتيالهم”. ورأى هادي حمادة (30 سنة) في اغتيال العاروري “نوعاً من الغدر لأنه ليس بإمكانهم (الإسرائيليين) المواجهة، ويستخدمون هذه الأساليب منذ زمن”. وأكد أن قتله لن يثني الفصائل الفلسطينية عن مواصلة نضالها. وقال “نحن أصحاب حق ولا نخاف، الدولة الإسرائيلية هي التي تخاف”. وتابع “يجب أن يكون هناك ردّ على اغتيال العاروري”.

وتمت مراسم التشييع على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان والتي بلغت أوجها باستهداف منزل وسط بلدة الناقورة ليل الأربعاء ما أدى إلى سقوط 4 شهداء لحزب الله و9 جرحى وإلى دمار وأضرار فادحة في المنازل المجاورة. وقد نعى حزب الله مجاهديه على طريق القدس وهم إبراهيم عفيف فحص “السيد أيمن” من بلدة جبشيت، حسين هادي يزبك “ذو الفقار” من بلدة الناقورة، هادي علي رضا “ذو الفقار” من بلدة تفاحتا وحسين علي محمد غزالة “أمير” من بلدة عدلون وكلهم من جنوب لبنان.

ولم يكن نهار الخميس أفضل إذ أغار الطيران الحربي المعادي على حديقة إيران في بلدة مارون الراس ملقياً صاروخين وأعقبها غارة مماثلة على محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل. ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارة ثانية على مارون الراس حيث استهدفت الطرف الشرقي لحديقة المدينة إضافة إلى يارون ومحيط عيتا الشعب. واستهدفت المدفعية الاسرائيلية معتقل الخيام ومنطقة الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل.

الغارات الإسرائيلية تتكثف واستهداف 4 مقاومين من حزب الله وحديقة إيران جنوب لبنان

أما حزب الله فاستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال في شتولا وتجمعاً آخر في المطلة ونقطة ‏الجرداح وحقق إصابات مباشرة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل القلق من تعاظم المواجهة الشاملة بين حزب الله وإسرائيل بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وبعد موقف وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أمام الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين الذي أبلغه “أننا نفضل حل الصراع مع حزب الله سياسياً لكن الوقت ينفد، وملتزمون بإعادة السكان للشمال بعد تغيير الوضع الأمني”.

“الوقت ينفد”

وقال غالانت، إن هناك “نافذة زمنية قصيرة” للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية مع لبنان، وشدد على أن تل أبيب تعمل على “تغيير الواقع الأمني” على طول الحدود اللبنانية. ووصل هوكشتاين تل أبيب أمس، في مهمة لم يتم الإعلان عن جدول زمني لها، لكنها تهدف لمنع نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان. وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان: “أكد الوزير غالانت تصميم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان”.

وأضاف: “وأكد (غالانت) على الأولوية القصوى لتمكين أكثر من 80 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم”. وتابع غالانت: “هناك نتيجة واحدة محتملة فقط: واقع جديد على الساحة الشمالية، سيمكن من العودة الآمنة لمواطنينا”. واستدرك: “ومع ذلك، فإننا نجد أنفسنا عند مفترق طرق – فهناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله. لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران حزب الله (اللبناني) وسنضمن أمن مواطنينا”. وكانت إسرائيل طلبت من سكان عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان المغادرة مع بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر يتواصل القصف المتبادل يوميا بين “حزب الله” والفصائل الفلسطينية في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، على طرفي الحدود. وتصاعدت في اليومين الماضيين مخاوف اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، الثلاثاء، بقصف في العاصمة اللبنانية بيروت، دون أن تتبنى إسرائيل أو تنفى مسؤوليتها عن الاغتيال.

سباق بيت المواجهة الشاملة والحل السياسي… وموفدان أمريكيان بين بيروت وتل أبيب

وفي إطار الاتصالات، جال قائد “اليونيفيل” الجنرال أرولدو لاثارو على المسؤولين اللبنانيين محذراً من الاسوأ، وهو عرض الاوضاع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضوء مواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان لاسيما القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة. وزار لاثارو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وتم البحث في تطبيق القرار1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع.

أما وزير الخارجية عبد الله بوحبيب فالتقى مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الاوسط بريت ماكغورك في البيت الأبيض، وتم البحث في ضرورة الاستمرار بالجهود الديبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب في غزة، وأكد الطرفان “أهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين من أجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة”. كما بحث الطرفان السبل التي يمكن أن تؤدي إلى السلام في المنطقة، واكد بوحبيب أن “الممر الوحيد لذلك هو السلام مع الفلسطينيين بالدرجة الاولى”.