لبنان: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2653 منذ أكتوبر 2023- (تدوينة)

بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت ألفين و653 شهيدا و12 ألفا و360 جريحا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن “غارات العدو الإسرائيلي أمس (السبت) على بلدات وقرى محافظات جنوب لبنان والنبطية (جنوب) والبقاع (شرق)، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 19 وإصابة 108”.

وكانت حصيلة ضحايا غارات السبت بواقع “10 شهداء و56 جريجا في الجنوب، 7 شهداء و46 مصابا في النبطية، وشهيدان و6 جرحى في البقاع”، وفق البيان.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى ألفين و653 شهيدا، والجرحى إلى 12 ألفا و360 جريحا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وفق ذات البيان المنشور على صفحة الوزارة عبر “فيسبوك” ومنصة “إكس”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)