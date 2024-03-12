لبنان: استشهاد شخص وإصابة 8 بغارتين إسرائيليتين على البقاع- (فيديوهات)

لبنان: استشهد شخص وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، جراء غارتين شنتهما مقاتلات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في محلة “ضهر العيرون” على طريق بعلبك- رياق الدولية، ما أدى إلى تدميره وسقوط شهيد و8 جرحى.

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة السفري جنوب بعلبك في شرقي لبنان pic.twitter.com/sQGN1PkJc4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 12, 2024

وأضافت أنه بعد نحو 5 دقائق، استهدفت مسيرة إسرائيلية مزرعة عند أطراف بلدة النبي شيت في بعلبك بمحافظة البقاع.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على طريق السفري في محافظة البقاع، مستهدفا مبنى من 3 طوابق.

وتعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض في مستودع للأغذية استهدفته إسرائيل في غارة ثانية في بلدة النبي شيت.

يشار إلى أن بعلبك في محافظة البقاع تعد منطقة نفوذ لحزب الله، وتبعد حوالي 100 كلم عن الحدود الجنوبية للبنان، حيث استهدفت اليوم للمرة الثالثة منذ بدء التوترات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

📹 متابعة صفا| من مكان الغارة التي شنها طيران الاحتلال على البقاع قضاء بعلبك شرق لبنان pic.twitter.com/UD2uztofJ8 — وكالة صفا (@SafaPs) March 12, 2024

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة له قصفت “مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان”.

وقال في بيان: “أغارت طائرات حربية اليوم على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك بعمق لبنان، حيث تم تخزين وسائل مهمة داخلهما يستخدمها حزب الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة”.

وأضاف: “جاءت الغارات ردًّا على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذها حزب الله نحو شمال إسرائيل صباح اليوم”.

وتابع: “كما هاجم الجيش في وقت سابق اليوم مبنى عسكريا في منطقة الخيام وبنية معادية في منطقة بنت جبيل”.

ومساء الاثنين، قتل شخص وأصيب 5 آخرون على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منطقة بعلبك.

تغطية صحفية: آثار الغارة التي شنها طيران الاحتلال على "أوتوستراد" بعلبك شرق لبنان ظهر اليوم pic.twitter.com/iB96WKRPxv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2024

(الأناضول)