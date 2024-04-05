حزب الله وحركة أمل يعلنان استشهاد خمسة من عناصرهما في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت: أعلن حزب الله وحليفته حركة أمل استشهاد خمسة من عناصرهما، الجمعة، في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويجري قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وفي حين يستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ومناطق قريبة من الحدود، ترد إسرائيل بضربات في الأراضي اللبنانية، خصوصا جنوب لبنان، كما تشن هجمات ضد مسؤولين في حزب الله وحماس.

والجمعة، نعى حزب الله في بيان اثنين من مقاتليه، مشيرا إلى أنهما استشهدا بضربات إسرائيلية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أعلن الحزب شن تسعة هجمات ضد مواقع للجيش الإسرائيلي في الشمال.

من جهتها، أعلنت حركة أمل التي يتزعّمها رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري، استشهاد ثلاثة من عناصرها.

وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية استشهد ثلاثة أشخاص في ضربة إسرائيلية لمركز لأمل في جديدة مرجعيون في جنوب لبنان، على بعد 10 كلم من الحدود، كما استشهد شخصان في ضربة في منطقة عيتا الشعب الحدودية.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، في خطاب متلفز الجمعة، أن الحزب لم يستخدم بعد “لا سلاحه الأساسي ولا قواته الأساسية” ضد إسرائيل.

(وكالات)