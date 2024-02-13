استشهاد 3 عناصر من “حزب الله” و2 من سرايا القدس بقصف إسرائيلي

بيروت: استشهد 3 عناصر من “حزب الله” و2 من سرايا القدس، وعنصر من قوات الأمن اللبنانية، في قصف لجيش الاحتلال على جنوب لبنان.

ونعى حزب الله، في بيان الثلاثاء، “حسين جميل حاريصي مواليد 1994، وحسن أحمد ترمس 1988، وأحمد حسين ترمس 1991، وهم من بلدة طلوسة في جنوب لبنان”.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا حزب الله إلى 193 جراء القصف المتبادل يوميا مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أطلق الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، النيران تجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة بسقوط شهيدين لسرايا القدس بغارة قبيل منتصف الليل على بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

بينما نعت “سرايا القدس” في بيان، “محمد موسى فارس وسليمان شحادة سليمان، من كتيبة علي الأسود- ساحة سوريا، واللذين ارتقيا في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي”.

كذلك، استشهد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدته حولا جنوب لبنان.

ونعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، مساء الاثنين، “الرقيب علي محمد نمر مهدي، الذي استشهد الأحد، إثر الاعتداء بالقصف من قبل العدو الإسرائيلي، الذي طال بلدته حولا الجنوبية”.

وذكرت أن مهدي من مواليد 1996في بلدة حولا، ودخل السلك عام 2016، وخدم في فوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة، وفي مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية”.

وهذا أول قتيل في صفوف قوى الأمن الداخلي جراء قصف إسرائيلي متقطع لجنوب البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت قد تعرضت بلدة حولا منذ أيام لقصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد ما أدى لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم أطفال، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان قد أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي له في قصف إسرائيلي لموقع على الحدود جنوب لبنان.

(الأناضول)