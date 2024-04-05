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لبنان.. استشهاد عنصر من الدفاع المدني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية

5 - أبريل - 2024

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بيروت: أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل أحد أفراده، الجمعة، متأثراً بإصابته جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في وقت سابق الشهر الماضي.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني موظفها “موسى عبدالكريم الموسوي، من مركز بلدة الخيام، في محافظة النبطية، (قضى) متأثراً بإصابته إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام”.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة الخيام، استهدفت أحد الأبنية السكنية، في إطار استمرار هجماته على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.
وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ حوالي 6 أشهر على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 12:39 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء لبنان يا إخوان ✌️🇵🇸🤲🌴🤲🌴😢

    رد

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