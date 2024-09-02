لبنان: استشهاد مدنيَين في غارة إسرائيلية على الناقورة … «اليونيفيل» تأسف و«حزب الله» يرد بقصف واسع لمستعمرات الشمال

بيروت ـ «القدس العربي»: لم يكن ينقص مشهد المواجهات الميدانية على الجبهة الجنوبية سوى المشهد السياسي المأزوم في الداخل على خلفية فتح حرب المشاغلة من جهة وإعادة فتح ملف رئاسة الجمهورية بعد تجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته إلى الحوار أو التشاور لانتخاب رئيس للجمهورية. وجاء خطاب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليرفع من وتيرة التأزم بعد انتقاده بشدة ما سمّاه «زج حزب الله لبنان في حرب عبثية» ورفضه «مرور الطريق إلى الرئاسة من حارة حريك أو من بوابة عين التينة».

في المشهد الجنوبي، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عام الناقورة ما أدى إلى استشهاد شخصين، فيما نجا سائق شاحنة بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة إسرائيلية، اثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والاطارات.

وعلّقت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل على استهداف السيارة في الناقورة التي كان يقودها كما قالت «موظف في شركة تنظيف متعاقدة مع اليونيفيل وإلى جانبه شخص آخر كان في زيارة من الخارج». وأعربت «عن أسفها للهجمات على المدنيين التي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي» مشددة على «وجوب أن تتوقف».

وختمت « إننا نحث جميع الأطراف على وضع أسلحتهم جانباً، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». وفي الاعتداءات، تعرضت بلدة يارون في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي متقطع، وسُجلت غارة على عيتا الشعب وأخرى على مركبا ما أسفر عن سقوط جريحين. وتسبب القصف بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام بإصابة مواطن بحالة اختناق.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي «أن الجيش الإسرائيلي هاجم مباني عسكرية لـ«حزب الله» في خمس مناطق مفتوحة في يارون وعيتا الشعب وحانين وطيرحرفا وبليدا في جنوب لبنان».

في المقابل، استهدف «حزب الله» انتشارًا لجنود العدو في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية إضافة إلى موقعي «الرمثا» و«زبدين» ورد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة الناقورة، بقصف مستعمرات «عين يعقوب» و«جعتون» و«يحيعام» بصليات من صواريخ الكاتيوشا. ورد على الغارات الإسرائيلية الليلية باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرتي أفيفيم والمنارة.

قبلان: على الدبابة

اما في المشهد الداخلي، فقد رد المفتي الجعفري الممتاز على جعجع، وخاطبه قائلاً: «يجب أن تتعلم من التاريخ، لأن من لم يتعلم من التاريخ تأكله زلات اللسان، وكأساس للموقف الوطني أقول: لبنان التضحيات والانتصارات السيادية لا يد لواشنطن وتل أبيب فيه، والوظيفة السياسية التي تخدم إسرائيل لا محل لها في هذا البلد، والخطاب الذي يمر بتل أبيب لا يمر بعين التينة ولا بحارة حريك، ولبنان أقرب إلى غزة من واشنطن، ومن لا ضمير له لن تنفعه بركة الملائكة، ونعم، هذه الحرب ليست حربك لأنها حرب على إسرائيل، وهي لا تمثلك لأنها تمثل لبنان ومصالحه الإقليمية والسيادية بوجه إسرائيل وأمريكا، والسلاح الذي هزم إسرائيل وحرر لبنان ليس سلاحك لأنه نفس السلاح السيادي الذي طحن ويطحن عظام إسرائيل على طول معارك الجبهة الجنوبية اليوم».

وأضاف: «بصراحة أكثر، حركة «أمل» و«حزب الله» أكبر قوة سيادية في هذا البلد، ولولا هذا الثنائي المقاوم لتَصهيَن لبنان منذ التاريخ المشهود لشراكة البعض مع الإسرائيلي الذي احتل لبنان، ولم يكن ينقص خطابك بالأمس سوى أن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية، وزمن العنتريات انتهى، والبلد شراكة وطنية إسلامية مسيحية بعيداً عن فوالق الزواريب والمقاطعات، وما نريده لبنان فؤاد شهاب وسليمان فرنجية وإميل لحود وميشال عون لا لبنان الميليشيات والمقاطعات، ولا شيء أكبر من مصالح لبنان السيادية، وبعبدا رمز سيادة لبنان والطريق إليها تمر فقط من مجلس النواب، ونبيه بري مقاتل سيادي ومكوّن تاريخي لسيادة هذا البلد وقراره الوطني، ويكفي من نبيه بري انتفاضة 6 شباط التي أنقذت لبنان من أنياب إسرائيل ومن شاركها صهينة هذا البلد، واللعب بالنار مكلف جداً، ولن نقبل لعبة زواريب وفيدراليات حتى لو كلّف ذلك أكبر الأثمان، والتاريخ الماضي انتهى ونحن أبناء اليوم بكل ما يعنيه من سيادة وشراكة وقوة وطنية لا سابق لها على الإطلاق».

وختم قبلان: «المقاومة وسيّدها وأستاذها مفخرة وطنية لم يمر على هذا البلد مفخرة مثلها، وعدو المقاومة متهم بوطنيته، والإرهاب صناعة إسرائيلية أمريكية، والبيئة التي ترتضي أن تصف «حزب الله» بالإرهاب خطيرة ومشاربها السياسية أخطر ولا يخفف من فضيحة ثقافتها الحرج المنبري، ولا قيمة للبنان بلا «حزب الله» و«حركة أمل» ومن يصادر قرار اللبنانيين هو فقط من يبكي على إسرائيل، والمقاومة أكبر خطوط لبنان الحمر. ولولا الضاحية الجنوبية لما بقي لبنان، ومن يورّط لبنان بحرب عبثية اثنان: واحد يقف على التل، والثاني من يقول بالعربية ما يقوله نتنياهو بالعبرية.

المفتي قبلان يرد على جعجع: لم يكن ينقص خطابك سوى أن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية

والثنائي المقاوم قوة استراتيجية للبنان تحملت منذ ما قبل مجزرة صبرا وشاتيلا المسؤولية الوطنية وما زالت، والثنائي الذي هزم إسرائيل عام ألفين وحرّر لبنان هو نفسه اليوم يخوض أعتى حرب سيادية ويرغم إسرائيل على حزام أمني صارم لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الإرهابي».

محفوض: أحرف إيرانية

ورداً على الرد، قال رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض المقرّب من «القوات» في بيان: «المفتي قبلان يقرأ فقط بكتاب من أحرف إيرانية وقد هاله لبنانية سمير جعجع لكنه وبنوايا مكشوفة يستحضر دول وعواصم لإلصاق تهمة التبعية كما هي حال جماعاته التي تترنّح ما بين إيران والنظام السوري».

وأضاف «حضرة المفتي تخطئون كثيراً في لغة الاستعلاء والفوقية، فالتفوّق المسلح لن يبدّل من واقع لبنان دولة مدنية بكامل ترابها وبجميع أبنائها، فلا عيش لأي مذهب او طائفة خارج شرعية الدولة والالتزام بقوانينها والشيء بالشيء يذكر فإن الشرعية البرلمانية في ساحة النجمة وتحت قبة البرلمان.

أما عين التينة فهو مجرد مقر إقامة رئيس المجلس النيابي لذا نلفت نظركم إلى ضرورة تصويب المفردات السياسية حتى لا تستمروا بالخطأ المقصود. وعليه فان عين التينة وحارة حريك ليسا سوى مناطق لبنانية يسكنها بعض من قادتكم ومرجعياتكم السياسية لذا اقلعوا عن محاولات تشريع غير الشرعي وقوننة كل ما هو غير قانوني.

اما بالنسبة للانتصارات الوهمية التي لا واقع لها ولا حضور حقيقي سوى في مخيلات من زجّ بلبنان وعمل على توريطنا بحرب أكلت الأخضر واليابس في مقابل دول عربية تنمو تتقدم تتطور تزدهر في حين الكل يرقص على انهيار جمهورية صُنفّت لعقود أنها جمهورية الأحلام، لكن بفضل جماعتك أصبحنا دولة مارقة حتى الكهرباء فيها بات حلمًا يراود شعبنا بعدما دافعتم وحميتم فساد الحكومات وناهبي المال العام».

وتابع «أما عن تصنيفك للأحزاب الشيعية بأنها قوة سيادية فلا ألومك لأن حضرتك العليم بواقع حال تلك الأحزاب التي خرجت عن ثوب السيادة منذ ان سمحت لدول اجنبية بالعبث والتخريب ولا شك أنكم مطلعون على ارتكابات النظام السوري بحق ارضنا وشعبنا».

وختم «حضرة الشيخ تستشرسون ضد القوات اللبنانية وتصوّبون باستمرار جام غضبكم على سمير جعجع وأنني اتفهّم هاجسكم وتوجسكم من مجموعة خطابها لبناني صافي لا تتحدث إلا بلغة سعيد عقل وجبران خليل جبران ولا تقرأ إلا بكتاب الدستور اللبناني…لولا المقاومة اللبنانية منذ عام 1975 لما كان لبنان ولا شرعية ولا ضاحية ولا من يحزنون. وان شيطنة من لا يماشيكم ويصفّق لكم ويخضع لسياستكم ساقطة حكماً بحكم التاريخ والتجربة».

التيار: إيجابية

وأعلن «التيار الوطني الحر» أنه «تلقّف بإيجابية التطور في الموقف الذي أبداه رئيس «القوات اللبنانية» خاصةً لناحية المقاومة وشهدائها ومواضيع الحوار والعيش المشترك ووحدة لبنان والتلاقي والخروج من الماضي وبناء المستقبل بما يجسِّد طموحاتِ جميع المكونات اللبنانية، وتحديداً كونها تتلاقى مع مواقف التيار الانفتاحية وتتماشى، في ما يخص رئاسة الجمهورية، مع ما استطعنا الحصول عليه والتوافق بخصوصه مع معظم الكتل النيابية، من معادلة تشاور بغية التوافق مقابل جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة تؤدي بالنتيجة إلى انتخاب رئيس، بالتوافق أولاً أو بالتنافس ثانياً، بما يخرج البلد من الفراغ القاتل» وأضاف التيار في بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل «يبقى أن من يدرك ويقر أن انتخاب الرئيس هو مفتاح لحل الأزمات والحوار حولها، يمكنه أن يتجاوب مع دعوة التشاور في مجلس النواب وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالاتفاق على رئيس توافقي والا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الاستحقاق. وبالتالي يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية انجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن».

دار الفتوى

وكان وفد من نواب «القوات اللبنانية» زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال النائب غسان حاصباني بعد اللقاء «شددنا على ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية التي طالما دافع عنها هذا الصرح الوطني الكريم وظل جامعاً لكل اللبنانيين، بالرغم من محاولات التفرقة وزج البلاد بخلافات طائفية لا تخدم إلا الذين يريدون إخفاء أفعالهم أو إخفاقاتهم بزج أبناء الوطن الواحد بسجالات فئوية ونعرات طائفية مفتعلة ليس لها أساس بين الذين يضعون لبنان أولاً في أذهانهم وقلوبهم».

وأضاف: «أكدنا أننا نكنّ للشعب الفلسطيني كل تعاطف ومحبة ولقضيته كل الاحترام، لكننا نعي خطورة ما قد يحصل للبنان إذا استمر الوضع في الجنوب وبعض المناطق بالتفاقم، مع عجز كامل للتأثير في مسار الحلول المرجوة من قبل الشعب الفلسطيني. بينما أهلنا يهجرون وبيوتهم تدمر وأرزاقهم تقطع ولبنان يحمل الأثر والأكلاف على امتداد أرضه وبكامل شعبه، وهو أساساً في وضع اقتصادي متأزم وفراغ رئاسي يزعزع بنية مؤسساته الدستورية. لذلك، علينا ان نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا، ونبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بفتح ابواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل، تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي، وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي».

وشدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، خلال اتصال أجراه الاثنين بنظيره السويسري إجنازيو كاسيس، على أهمية التحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وأجرى بو حبيب اتصالاً هاتفياً بنظيره السويسري « لشكره على موقف بلاده الداعم لتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لسنة إضافية» حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

بوحبيب لوقف النار في غزة

وشدد وزير خارجية لبنان على «أهمية اعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر في غزة وفي الضفة الغربية، والتحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة، كما ولضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا للحروب الدورية».

وأكد بو حبيب على «ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701» معتبراً أن «تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن يبني لسلام دائم» موضحا «أن الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم الصراع». من جهته ثمن الوزير السويسري، «العلاقة المميزة التي تربط لبنان بسويسرا، وبالأخص حرصهما على اعتماد القانون الدولي كأساس لحل النزاعات. واتفق الوزيران على «أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وصونه، كما وبالشرعية الدولية». يذكر أن إسرائيل تشن حربا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» وأسفرت الحرب عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من «حزب الله» منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردًا على هجوم حماس، وإعلان حزب الله مساندة غزة.