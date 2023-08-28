لبنان.. الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل 850 سوريا خلال أسبوع

بيروت: أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، إحباط محاولة تسلل نحو 850 سوريا بطريقة غير قانونية عبر الحدود إلى البلاد خلال أسبوع.

وأوضح الجيش في بيان أسبوعي أنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريا عند الحدود اللبنانية السورية“.

وفي بيان الأسبوع الماضي، أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود إلى البلاد خلال أسبوع.

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو ٨٥٠ سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/tUmpoLooSJ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 28, 2023

ويواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظرا لطولها إذ تبلغ نحو 375 كيلومترا، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما في محافظة البقاع.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.

(الأناضول)