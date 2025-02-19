لبنان الرسمي يضغط لإلزام إسرائيل بالانسحاب من المواقع الخمسة و«كلمة (حزب الله) بعد التشييع»

بيروت ـ «القدس العربي»: بعدما حسم لبنان الرسمي في بيان الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام الخيار الدبلوماسي والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية بعد بقاء جيشها في 5 مواقع في جنوب لبنان، يترقب البعض موقف «حزب الله» وكيفية تعاطيه مع هذه المسألة والذي سيتبلور في مناسبة تشييع أمين عام «الحزب» السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين الأحد المقبل في ظروف سياسية ومناخية صعبة.

وقد أظهرت عودة الجنوبيين إلى قراهم الحدودية مدى تعلقهم بأرضهم وتقديرهم تضحيات الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن بلداتهم وقراهم التي تعرضت لدمار هائل وخصوصاً العديسة وكفركلا ومارون الراس وحولا وميس الجبل وبليدا وعيترون وعيتا الشعب التي عجز أهاليها عن التعرف إلى منازلهم بعدما تغيّرت خرائطها بسبب عمليات الجرف والتفجير التي قامت بها قوات الاحتلال.

وعلى الرغم من الانسحاب غير الكامل أبقى الجيش الإسرائيلي على خروقاته واعتداءاته، وشنّت مسيّرة غارة على سيارة من نوع «رابيد» في بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى سقوط شهيد هو ابن رئيس البلدية.

وقام جيش الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الرادار في خراج بلدة شبعا في اتجاه منازل البلدة.

وأطلقت قوة معادية النار على مركز الجيش اللبناني في منطقة بركة النقار جنوب بلدة شبعا، من دون وقوع إصابات.

السفراء العرب

كذلك، أصيب مواطن جراء إطلاق النار على متنزه عائد له على ضفاف الوزاني أثناء قيامه بتفقده، تزامناً مع تحليق كثيف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء بلدات الدوير، جبشيت، الشرقية، أنصار، عبا، حاروف، تول، النميرية، والكفور.

في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون «أن لبنان سيبذل كل جهد ممكن من خلال الخيارات الدبلوماسية ودعم الدول العربية والصديقة، لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي».

وشدد على أنه «لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة إلا من خلال موقف عربي موحد، وخصوصاً التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني» معتبراً أن «لا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية».

عون للسفراء العرب: سنبذل كل الخيارات الدبلوماسية وبلدنا لن يكون منصة للهجوم على الدول الشقيقة

وجاء كلام الرئيس اللبناني في خلال استقباله السلك الدبلوماسي العربي برئاسة عميد السلك سفير دولة فلسطين أشرف دبور الذي تحدث باسم السفراء العرب، موجهاً التهنئة إلى الرئيس عون بانتخابه، ومتمنياً «للبنان الخروج من أزماته الحالية، وخصوصاً في ظل عدم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب».

ونوّه «بدعم رئيس الجمهورية للقضية الفلسطينية، وباحتضان لبنان للفلسطينيين على أرضه» مؤكداً «أنهم سيكونون على الدوام إلى جانب لبنان ومحترمين لسيادته» مشدداً «على وقوف بلدانهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، ودعمهم لما تحقق حتى الآن من استكمال الاستحقاقات الدستورية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة».

ثم تحدث عدد من السفراء العرب الحاضرين، فأكدوا على ما ذكره سفير دولة فلسطين، من دعم بلدانهم للبنان في مرحلة النهوض التي يتطلع اليها، معبرين «عن أملهم بعودة لبنان للعب دوره الفعال في محيطه».

لا للهجوم على الدول العربية

ورد الرئيس عون شاكراً للدول العربية دعمها للبنان، منوهاً «بمشاركة السعودية وقطر ومصر في اللجنة الخماسية التي ساهمت في انهاء الشغور الرئاسي».

وذكَّر «بما قاله مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حول أن لبنان هو شرفة العرب» مؤكداً أنه «سيعود شرفة العرب بدعم الدول العربية» وجدد التأكيد على «أن لبنان لن يكون بعد اليوم منصة للهجوم على الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الدول العربية».

ورأى «أن كل المنطقة العربية مترابطة ببعضها، ولا أحد بمنأى عن تداعيات الأحداث في أي دولة عربية. فتحدياتنا واحدة، واهتماماتنا يجب ان تكون واحدة، وكذلك الاستفادة من الفرص».

وخلال لقائه الرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم، دعا الرئيس عون «الجميع إلى الوقوف إلى جانب لبنان الوطن وليس الأشخاص» مؤكداً أن «لا اقصاء لاحد لان ما حصل في الأشهر الأخيرة انعكس على لبنان بأكمله وليس على طائفة او فئة على حساب أخرى».

وذكّر بقول الامام المغيب السيد موسى الصدر «الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة» مشدداً على «ان لبنان الدولة هو الذي يحمي كل الطوائف وليس العكس». وأكد «على ضرورة ان يبقى اللبنانيون موحدين من دون ان يستجلبوا الخارج إلى الداخل».

وقال «لنكن كلبنانيين ابعاداً داخلية في الخارج وليس ابعاداً خارجية في الداخل لا سيما وان ما حصل في الجنوب أثّر سلباً على كل لبنان ولا صحة اطلاقاً بأن الطائفة الشيعية محاصرة، لأننا كلنا جسم واحد وبيئة واحدة دفعنا ثمن الحرب ونواجه معاً التحديات، والثقة داخل المجتمع اللبناني هي الأساس» داعياً «إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور» مضيفاً «ان لبنان يستأهل اللبنانيين النوابغ الذين يهاجرون إلى الخارج والجاهزين للعودة للاستثمار في ربوعه اذا ما قدمنا لهم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والقضائي».

وختم «أن حرية التعبير مقدسة شرط ان تكون سلمية، وان التظاهر يتم وفق القوانين والمواثيق الدولية لكن قطع الطرقات والتعدي على المواطنين أمر غير مقبول» معتبراً «ان الأمن خط احمر على كافة الأراضي اللبنانية وليس في منطقة معينة فحسب، وان التجاوزات التي حصلت قبل أيام والاعتداء على الجيش والمواطنين ممارسات مرفوضة ولن تتكرر».

وطلب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال «دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لكي تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وقد لقي الإصرار اللبناني الرسمي على الانسحاب الإسرائيلي الكامل آذاناً صاغية في واشنطن وباريس، وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز للرئيس عون متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية.

وأكد مستشار الأمن القومي متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في جنوب لبنان والتزام بلاده تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد والتز للرئيس عون، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية «متابعة الإدارة الأمريكية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية».

كما أكد «أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً» مشيداً «بالدور الذي لعبه الجيش اللبناني في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون». وشدد والتز على» أهمية الشراكة اللبنانية-الأمريكية وضرورة تعزيزها في جميع المجالات».

وقال الرئيس اللبناني «من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701». وشدد الرئيس عون على «ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل».

أما في باريس، فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها «أخذت علماً بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان» مذكّرة بـ«ضرورة الانسحاب الكامل في أقرب وقت ممكن».

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «إن باريس تدعو كل الأطراف إلى تبني اقتراحها: يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحل محل القوات المسلحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك».

الجنوبيون يواصلون العودة إلى القرى الأمامية… ومسيّرة تغتال ابن رئيس بلدية عيتا الشعب

أضاف «إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية الإشراف على وقف إطلاق النار، ستواصل فرنسا تولي كل المهام المحددة في اتفاق 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024». ورحبت «بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» معتبرة «أن إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة وأن تدعم عودة السكان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة».

اقتراح فرنسي

واقترحت وزارة الخارجية الفرنسية أن يتم نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في النقاط التي انسحبت منها إسرائيل جنوب لبنان. وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، إلى أن إسرائيل تواصل الانسحاب من جنوب لبنان، وفقاً لمراسل الأناضول.

ولفتت إلى أن هذه خطوة «مهمة» نحو تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأكدت أن القوات الإسرائيلية متموضعة في 5 نقاط مختلفة في لبنان وعليها الانسحاب كاملاً من البلاد.

وجاء في البيان أن «اليونيفيل، بما في ذلك القوات الفرنسية، يمكنها الانتشار في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق الذي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية، وضمان سلامة السكان».

يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 ينص على وقف العمليات القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) من هذا الحظر.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى اليوم الموافق 18 فبراير/شباط.

ومع ذلك، واصلت المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 نقاط رئيسية داخل الأراضي اللبنانية، دون أن تعلن حتى الآن عن موعد رسمي للانسحاب منها.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و109 قتلى و16 ألفا و899 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 78 شهيداً و274 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

جعجع: خرجنا من عهد الظلام

على خط آخر، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن أعظم مشكلة في السياسة اللبنانية هي أن البعض يريد دائمًا أن يكون في موقع المنتصر، وهذا خطأ قاتل».

وقال خلال استقباله طلاب القوات الفائزين في انتخابات الجامعة اللبنانية الامريكية «للأسف، يحكم كثيرون على السياسيين ليس بناءً على مدى صحة عقيدتهم أو دقة طرحهم أو جدوى مشروعهم، بل فقط بناءً على ما إذا كانوا في موقع الربح أو الخسارة.

لكن هذا ليس هو المقياس الصحيح». وتوجّه للطلاب بالقول: «نحن نعيش في مجتمع صعب، وعليكم مسؤولية كبرى، لأن التغيير الجذري في المجتمع لا يأتي بسهولة، لكنه ضروري حتى نصل إلى مستقبل أفضل.

فكروا قليلافي المعايير التي ما زالت تحكم مجتمعنا حتى اليوم: «الشاطر هو من يعرف كيف ينجو». لكن، ما معنى «أن ينجو»؟ أي أن يكون متلونًا، يبدل مواقفه حسب الظروف، يغيّر عقيدته كما يغيّر ملابسه، ويتنكر لمبادئه كلما تغيرت الأحوال». واضاف «هذه ليس شطارة أبداً، بل انتهازية قصيرة النظر لا توصل صاحبها إلى أي مكان.

أما قوة «القوات اللبنانية» فتكمن في أنها، وعلى رغم المتغيرات كلها التي عصفت بالبلاد منذ خمسة وأربعين عامًا، بقيت ثابتة على مواقفها».

واستطرد» أننا خرجنا من عهد الظلام، لكننا لم ندخل بعد في عهد النور» معتبراً «أننا اليوم في مرحلة التخلص من تبعات عهد الظلام، وإن أحسنّا التصرف، فالمستقبل لنا كي نبني لبنان الذي طالما حلمنا به، أما إذا أسأنا التصرف، فقد يضيع المستقبل من بين أيدينا».