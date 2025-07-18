لبنان: الشيخ أبي المنى يتلقى اتصالاً من سلام ودريان وتأكيدٌ على رفض التحريض والفتنة في السويداء

بيروت ـ «القدس العربي»: في ظل التحركات الاحتجاجية التي أخذت طابعاً مذهبياً بين الدروز والسنّة على طول طريق صوفر ضهر البيدر وصولاً إلى مجدل عنجر والمصنع وامتداداً إلى مدينة طرابلس، حذّرت قيادة الجيش اللبناني من أي إخلال بالأمن، وأكدت أنها «لن تسمح بالمساس بالسلم الأهلي».

وجاء في بيان قيادة الجيش – مديرية التوجيه: «يواجه لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلاعن التطورات المعقدة في المنطقة.

إن الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، ويؤكد في الوقت نفسه أن تجاوُز هذه المرحلة يتطلب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين».

مفتي الجمهورية وشيخ العقل

وفي إطار احتواء التشنجات، وبعد يومين على إبداء شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى عتبه على عدم تلقي اي اتصال استنكار من شخصية سنية لما يحدث في السويداء، أُعلِن عن تلقيه اتصالاً هاتفياً الجمعة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، للتأكيد في رسالة مشتركة على «الأخوة الإسلامية والوطنية التي تجمع ما بين الطائفتين الكريمتين السنية والدرزية، من علاقات ود واحترام وتاريخ طويل من المصير المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق إزاء ما يحصل في مدينة السويداء من نزف للدماء الزكية بين إخوة في الوطن الواحد ألماً واحداً يصيب الجميع».

قيادة الجيش تحذّر بعد التحركات المذهبية من أي إخلال بالأمن ومساس بالسلم الأهلي

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مشيخة عقل الدروز، أكد شيخ العقل ومفتي الجمهورية «رفضهما التام الانجرار وراء أية خطابات تحريضية، وتغطية أية أعمال استفزازية من شأنها ان تؤجج التوتر المذهبي وان تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض»، ودعا الطرفان إلى «تفادي الوقوع في فخ الفتنة التي يريدها أعداء الإنسانية، في ظل مرحلة عصيبة جداً يغذّي سلبياتها بعض الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة احياناً كثيرة، الأمر الذي يحتاج من الجميع تغليب صوت العقل والحكمة والصبر والتحلّي بروح المسؤولية، لدرء خطر الفتنة وحقنا للدماء»، مشددين على «رفض أية تدخلات خارجية واعتداءات تسهم في زعزعة تلك الوحدة، التي لطالما حكمت العلاقة التاريخية بين الطائفتين». وأضاف البيان «يهيب صاحبا السماحة بجميع المعنيين، بدءاً من الدولة السورية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية والعشائر، العمل الجدي والمجدي من اجل وقف فوري للعنف الدائر، وعدم الاستمرار في القتال بين الأخوة، وطرد المتطرفين من بين أظهرهم، الذين يعملون على تأجيج الأزمة وتقويض الاستقرار ويساهمون عن قصد أو غير قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة».

كذلك، تلقى شيخ العقل اتصالاً من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أثنى «على الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ أبي المنى، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي».

سلام لوأد الفتنة

وتم التأكيد المشترك على» أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي». وختم الرئيس سلام بالإعراب عن «تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة».

جنبلاط يقترح وقف النار والحوار في سوريا… ووزير الأشغال ينفي «قطع زيارته لطرابلس بعد التهديد»

إلى ذلك، عقد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز لقاء إعلامياً بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دار الطائفة في فردان. ولوحظ أن الشيخ أبي المنى وجّه سلسلة انتقادات للدولة السورية التي حمّلها «مسؤولية التواني عن حل الأزمة في السويداء»، وذكّر بما قال لدى زيارة الرئيس الشرع عن «أن قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية»، وسأل «أين نحن من ذلك؟»، مستغرباً «التناقض الفاضح بين مشهد إطلاق الهوية البصرية ومشاهد الهمجية المتطرفة في السويداء والاعتداء على الشيوخ والاطفال». لكن شيخ العقل رفض أي نزعة انقسامية أو انفصالية»، داعياً «إلى الوحدة وادانة التدخل الإسرائيلي».

لا تهديد في طرابلس؟

اما جنبلاط فاقترح وقف اطلاق النار في جنوب سوريا للدخول في حوار بين الدولة وفاعليات السويداء»، وقال «علينا أن نحكّم العقل في هذه المرحلة قبل الانفعال والدخول في الإدانات، لأن الإدانات متعددة ونطالب بوقف الحملات التحريضية وقطع الطرق»، واضاف «نحن مذهب العقل والحكمة وجبل العرب السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، ونحن ندين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق والاعتداءات اليومية على لبنان، ونطالب بلجنة تحقيق للكشف عما جرى بحق الدروز في السويداء وما جرى أيضاً بحق البدو».

وفي سياق متصل، تم التداول بقطع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني زيارته إلى مدينة طرابلس بعد منشور يتم فيه تهديد الدروز. إلا أن المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل نفى هذه الواقعة، وأصدر بياناً جاء فيها «يهم المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل، أن ينفي نافياً قاطعاً هذه الإشاعات المتداولة وأن لا صحة لها جملة وتفصيلاً»، مشيراً إلى «أن الزيارة كانت ناجحة جداً وتمت وفقاً لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس». وأكد البيان «ايمان الوزير رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في شمال لبنان».

وتعليقاً، قال الرئيس نجيب ميقاتي في بيان:» تتجدد المحاولات من أكثر من جهة لتشويه صورة طرابلس عبر فبركات اعلامية عن فتنة طائفية يجري التحضير لها، بالتزامن مع أحداث محافظة السويداء». وأكد «أن ما يشاع لن ينال من إصرار طرابلس وأهلها على أن يبقوا تحت حماية الدولة وفي كنفها، مرحبين بكل ضيوفها مهما كانت انتماءاتهم وطائفتهم». وختم: «الفيحاء لن تكون ممراً او مقراً للفتن والمشاريع الفئوية، بل كانت وستبقى رمزاً لوحدة الوطن والشعب».