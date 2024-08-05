لبنان.. الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت من الجنوب حتى بيروت

بيروت: خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، الاثنين، جدار الصوت بشكل قوي فوق العاصمة بيروت ومناطق عدة جنوبي لبنان.

وأفاد شهود عيان أن “أصواتا قوية جدا سُمعت فوق العاصمة بيروت”.

وأضاف الشهود أن “الطيران الحربي الإسرائيلي خرق على دفعتين جدار الصوت في أجواء بيروت”.

وقال شهود عيان، إن “أصواتا عنيفة سمعت أيضًا على الساحل من صور وحتى العاصمة بيروت جراء خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت على ما يبدو”.

يأتي ذلك، فيما تترقب إسرائيل منذ أيام، ردود فعل انتقامية من إيران “وحزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء، والقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

وفي أكثر من مناسبة وتصريح، هدد المسؤولون الإسرائيليون لبنان بحرب واسعة، في حال إقدام حزب الله على شن ضربة قوية لها ردا على الاغتيالات.

ووسط حالة الترقب، أعلنت أكثر من شركة طيران تأجيل أو تعليق رحلاتها من وإلى لبنان، خوفا من التصعيد المحتمل في أية لحظة، كما وجهت العديد من الدول رعاياها لمغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن للسبب ذاته.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

(الأناضول)