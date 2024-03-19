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لبنان: القصف الإسرائيلي يعمد إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية

19 - مارس - 2024

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بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي يعمد منذ أقل من أسبوع إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية اليوم: “العدو يعمد منذ أقل من أسبوع، إلى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وانعدام سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الأزرق والحدود مع فلسطين المحتلة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق”، لافتة إلى إطلاق عدد من القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين، مساء الإثنين.

وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء، كما تعرض وادي السلوقي، صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي بقذائف من عيار 155 ملم.

(د ب أ)

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