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لبنان.. المدعي العام التمييزي يأمر بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام

منذ ساعتين

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: أمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين.

وأوضح مصدر قضائي “أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ”ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليًا”.

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين “في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين”.

وكان سلام عُيّن وزيرًا للاقتصاد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين عامي 2021 و 2025.

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