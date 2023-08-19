لبنان: انتحار سوري في بيروت بعد ملاحقته للاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي

بيروت: أفاد تقرير لبناني، اليوم السبت، بانتحار سوري في أحد أحياء ضواحي بيروت بعد ملاحقته للاشتباه في تحضيره لعمل إرهابي.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم، أن “معلومات وصلت إلى “حزب الله” عن دخول السوري وسام دلا خلسة إلى لبنان من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير في منطقة السيدة زينب في دمشق ليلة العاشر من محرم، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء”.

وأشارت إلى أنه “بعدما استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم (في ضواحي بيروت)، اشتُبه في تحضيره للقيام بعمل إرهابي، فتمت ملاحقته”.

وأضافت أنه “عندما علم بانكشاف مكان وجوده، ألقى بنفسه من الطابق السابع وجرى نقله إلى مستشفى السان جورج حيث فارق الحياة”.

( د ب أ )