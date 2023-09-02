لبنان.. انفجاران في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين دون إصابات

بيروت: أعلن في لبنان سماع دوي انفجارين، فجر اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد دون وقوع إصابات.

ووفق ما نشرته “الوكالة الوطنية للإعلام”، “سمع فجر اليوم دوي انفجارين في مخيم عين الحلوة، تبين أنهما ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع وبيسان في حي الطوارئ ولم يفد عن وقوع إصابات”.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من “حركة فتح ” وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

(د ب أ)