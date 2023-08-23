لبنان.. انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا في مخيم “عين الحلوة”

بيروت: سمع، فجر الأربعاء، دوي انفجار قرب مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، داخل مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية) أن “انفجارا سمع فجر اليوم، داخل مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية قرب مدرسة السموع التابعة لوكالة الأونروا”.

وأكدت الوكالة اللبنانية أن الانفجار لم يسفر عنه سقوط أي ضحايا أو مصابين. ولم تعلن الجهات المعنية حتى الساعة (9:30 ت.غ) أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو المتورطين فيه.

وكانت “أونروا” أعلنت في بيانين منفصلين، السبت الماضي، عن تلقيها تقارير تفيد بأنه “تم الاستيلاء على مدرستين تابعتين لها من قبل جهات مسلحة، في مخيم عين الحلوة”.

وتأتي هذه التقارير عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في المخيم في 29 يوليو/ تموز الماضي، استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة “فتح”.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تشرف على تنفيذه لجنة “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”.

ويعد مخيم “عين الحلوة” الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.