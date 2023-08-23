سياسة | عربي

لبنان.. انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا في مخيم “عين الحلوة”

منذ 48 دقيقة

حجم الخط
0

بيروت: سمع، فجر الأربعاء، دوي انفجار قرب مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، داخل مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين، جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية) أن “انفجارا سمع فجر اليوم، داخل مخيم عين الحلوة، تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية قرب مدرسة السموع التابعة لوكالة الأونروا”.

وأكدت الوكالة اللبنانية أن الانفجار لم يسفر عنه سقوط أي ضحايا أو مصابين. ولم تعلن الجهات المعنية حتى الساعة (9:30 ت.غ) أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو المتورطين فيه.

وكانت “أونروا” أعلنت في بيانين منفصلين، السبت الماضي، عن تلقيها تقارير تفيد بأنه “تم الاستيلاء على مدرستين تابعتين لها من قبل جهات مسلحة، في مخيم عين الحلوة”.

وتأتي هذه التقارير عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في المخيم في 29 يوليو/ تموز الماضي، استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة “فتح”.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تشرف على تنفيذه لجنة “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”.

ويعد مخيم “عين الحلوة” الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤول فلسطيني: أزمة الأونروا مركبة وتهدف لتصفية قضية اللاجئين
17 - يوليو - 2023
“الأونروا” تطلق حملة إلكترونية لجمع “زكاة المال” للاجئين.. والمفوض يتعهد بالعمل لتوفير الخدمات
29 - مارس - 2023
عصيان إداري في مرافق “أونروا” في غزة
27 - مارس - 2023
نداء أممي إنساني لتلبية احتياجات سكان غزة
31 - يناير - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية