لبنان.. انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية جراء قصف إسرائيلي

بيروت: انقطع التيار الكهربائي، مساء الاثنين، عن عدد من القرى جنوبي لبنان، جراء قصف إسرائيلي طال بلدة رب الثلاثين.

وأفادت “الوكالة الرسمية اللبنانية في خبر مقتضب بـ “قصف مدفعي معاد (إسرائيلي) ثقيل على بلدة رب ثلاثين”.

وأوضحت أن “القصف على بلدة رب ثلاثين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعدد من القرى الجنوبية الأخرى”.

وتتزامن هذه الهجمات مع زيارة بدأها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، الاثنين، من المتوقع أن تقوده إلى لبنان غدا الثلاثاء ضمن جهود تهدئة الأوضاع على الحدود بين الجانبين، بعد أن تصاعدت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

والتقى هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقَّع لبنان وإسرائيل، بوساطة هوكشتاين، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، اعتبره “حزب الله” آنذاك “انتصارا كبيرا للبنان، دولة وشعبا ومقاومة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء الأحد، أن “حزب الله” أطلق على إسرائيل أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيّرات مفخخة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحذر الجيش من أن هجمات “حزب الله” تدفع نحو “حافة تصعيد واسع قد تترتب عليه نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها”.

وعادة ما يكون كل تصعيد من “حزب الله” ردا على اغتيال إسرائيل قياديا بارزا في صفوفه أو مقتل مدنيين لبنانيين في قصف إسرائيلي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(الأناضول)