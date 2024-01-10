لبنان: تأجيل إطلاق منصة جديدة للعملات الأجنبية بسبب توترات الجنوب

■ بيروت – رويترز: قال مصدر كبير في مصرف لبنان المركزي لرويترز أمس الأربعاء إن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية.

وسبق للمصرف المركزي أن أعلن في سبتمبر/أيلول أنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته «صيرفة» التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «ما أخَرَنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان».

ويئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ 2019. وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم.

وقال البنك المركزي اللبناني أمس الأول إن البنوك التجارية التي لم تقم بذلك بعد يمكنها الدخول لتثبيت نظام بلومبرغ الآلي لتداول العملات الأجنبية بين البنوك حتى تتمكن من التداول على منصة العملات بمجرد إطلاقها.

ولم البنك يذكر متى سيتم إطلاق المنصة، لكنه قال إنه لن يسمح بالتداول عليها إلا لمزودي السيولة المعتمدين رسمياً.