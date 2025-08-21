لبنان.. تسليم السلاح الفلسطيني يبدأ مساء اليوم من مخيم برج البراجنة

بيروت ـ “القدس العربي”:

بعد تحديد موعد مبدئي لبدء تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو الماضي وتأجيل الخطوة بسبب عدم نضوج الظروف وعدم اكتمال الاستعدادات، أعيد اليوم فتح الملف وتم الاتفاق على البدء بتسليم السلاح الفلسطيني المتوسط والثقيل في لبنان بدءاً من مخيمات بيروت وتحديدًا برج البراجنة. وافيد أن اتصالات جرت بين الجيش اللبناني والمعنيين في المخيمات لتذليل أي عراقيل تنفيذية.

وصدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية البيان الآتي: “ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”. وأضاف “تأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار/مايو 2025 بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني”.

وتأتي خطوة تسليم السلاح الفلسطيني ايضاً بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسة 5 آب/أغسطس بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبالتزامن مع زيارة يقوم بها إلى بيروت ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استكمل الاجراءات التي أعلن عنها والده حول تسليم السلاح خلال زيارته الاخيرة إلى العاصمة اللبنانية.

وتردد أن اتفاقاً تم مع السلطات اللبنانية على البدء بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت أولاً، لتليها لاحقاً مرحلة جمع السلاح في مخيم البداوي في الشمال ومخيم الرشيدية في صور، ثم تأتي المرحلة النهائية في مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا.

لافتة تخوينية في الهرمل ضد رئيس الحكومة

ومن شأن البدء بتسليم السلاح الفلسطيني أن يشكّل إحراجاً لـ “حزب الله” الذي يرفض تسليم سلاحه، وفي تعبير عن رفض لهذه الخطوة ومَن يقف وراءها رُفعت في منطقة الهرمل لافتة تمل صورة رئيس الحكومة نواف سلام وقد وُضعت على جبينه “نجمة داود”، وكتب على اللافتة التي حملت توقيع عشائر وعائلات الهرمل “العميل لا طائفة له ولا ديانة”.

وقد استغربت “عشائر بعلبك والهرمل” رفع اللافتة، وقالت في بيان “إن عشائر بعلبك الهرمل هم من أوائل الذين دافعوا وبنوا هذا الوطن وهم الشركاء الحقيقيون لجميع طوائف هذا البلد في بناء وطن العيش المشترك، الوطن المستقل المحررة أراضيه من رجس الجيش الإسرائيلي وإن كان لهم رأي سياسي فهم يعبروا عنه مباشرة وليس سراً وراء عتمة الليل”.

وأضافت “إن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام هو رئيس للحكومة الجامعة الممثلة منها كل الأطياف وله منا كل الإحترام وإن اليافطات التي ترفع للفتنة هي لا تمثل عشائرنا وقيمنا”.

الحشيمي يستنكر

ويأتي تخوين رئيس الحكومة بعد الحملة القاسية التي استهدفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ما استدعى ردوداً شاجبة، أبرزها للنائب بلال الحشيمي الذي قال “ما جرى في الهرمل من رفع لافتات تخوينية ضد دولة رئيس الحكومة نواف سلام، وما سبقها من لافتات وضعت على الطرق في الضاحية وغيرها للدوس عليها، ليس حادثة عابرة، بل هو تحدٍ صارخ لهيبة الدولة وتجاوز لكل القيم الوطنية”. ورأى في بيان “أن اتهام رأس السلطة التنفيذية بالعمالة هو مس مباشر بشرعية المؤسسات وضربة لموقع رئاسة الحكومة الذي يمثل جميع اللبنانيين. ونسأل اليوم: أين القضاء من هذه الجريمة السياسية؟ أليس هو المرجع الوحيد للنظر في قضايا العمالة والخيانة؟ لماذا يترك المجال لاتهامات تخوينية تنشر على الطرق بلا حسيب ولا رقيب؟ وأين دور الأجهزة الأمنية من لافتات تحرض على الفتنة وتهدد السلم الأهلي؟”.

واضاف الحشيمي “إن الصمت أمام هذه التعديات تخل عن الواجبات الدستورية وتقصير غير مقبول، خصوصاً أن بعض السياسيين دعا علناً إلى الفتنة ولم يحرك ساكن في حقه”، مشيراً إلى أنه “من المعيب أن تردَّد في الداخل اللبناني نفس التهم التي يطلقها العدو الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته وصفوا نواف سلام بالخائن لأنه واجه إسرائيل في المحافل الدولية ووقف بصلابة إلى جانب الحق الفلسطيني. واليوم نجد من يكرر داخلياً هذا الخطاب التخويني، كأنما يردد رواية نتنياهو بالحرف. فهل هناك خدمة أكبر لإسرائيل من أن تجد بعض اللبنانيين يعطونها ما عجزت عن فرضه بالقوة؟”. وختم “إن استهداف رئيس الحكومة بهذا الشكل هو استهداف مباشر للدولة بكيانها، وللسلطة التنفيذية بشرعيتها، ولمبدأ الشراكة الوطنية الذي يقوم عليه لبنان. مثل هذه الأفعال لا تمس شخصاً بعينه فحسب، بل تفتح الباب أمام انقسامات وفتن تهدد استقرار الوطن بأسره. وإننا نؤكد أن التخوين الرخيص لن يرهبنا، ولن نقبل أن يمس موقع رئاسة الحكومة أو يستباح القرار الوطني. من يجرؤ على اتهام رئيس الحكومة بالعمالة إنما يجرؤ على ضرب الدولة اللبنانية كلها، ونحن، مع كل الأحرار في هذا البلد، لن نسمح بذلك”.

بدوره، كتب النائب فراس حمدان على منصة “إكس”: “التخوين سلاح الجبناء، ونواف سلام أشرف وأنقى من افتراءاتكم واتهاماتكم. للإفلاس وجوه عدة، لكن أخطرها الإفلاس الأخلاقي الذي يدمّر المجتمعات ويهدّم الأوطان”.