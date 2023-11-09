لبنان.. تظاهرة غاضبة أمام دار الفتوى تجبر السفيرة الأمريكية على إرجاء زيارتها لمفتي الجمهورية- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: تسببت تظاهرة غاضبة أمام دار الفتوى في تأجيل زيارة السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الخميس.

وفور تسرّب خبر الزيارة، احتشد عدد من المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات وأطلقوا الهتافات المنددة بسياسة الولايات المتحدة وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي، وطالبوا المفتي بعدم استقبال السفيرة.

وقال أحد المتظاهرين “نحن هنا لمنع تكريم السفيرة الأمريكية ورفض استقبالها وكي لا يُستفرَد بالمفتي”.

أهالي بيروت أرغموا السفيرة الأمريكية في لبنان #دوروثي_شيا على إلغاء زيارتها المقررة الى #دار_الفتوى شجبًا للتدخل الامريكي الفاضح في الحرب ضد الفلسطينيين وان سألوكم انتم مين

قولولهم نحنا “أهل بيروت”

يا شباب بِتردّوا للروح روحها❤️#بيروت #اهل_بيروت #لبنان pic.twitter.com/gZgBuF6ygY — Chadi Mansour (@chadiman) November 9, 2023

وتعليقاً على هذه التظاهرة، أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى “تأجيل زيارة سفيرة الولايات المتحدة في لبنان بناء على طلب من مكتب السفيرة شيا”. ونقل المكتب تصريحاً للمفتي دريان جاء فيه أنه شدّد فيه “على ضرورة وقف الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والطلب من الإدارة الأمريكية الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة والشعب الفلسطيني وفرض وقف لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية وتمرير المساعدات الإغاثية لأهالي غزة المنكوبين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بعد وضع حد نهائي للاحتلال الصهيوني”.

وأكد “أن لبنان وشعبه متضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948 ولازال يحاول تشريده وتهجيره من أرضه وقتل أطفاله ونسائه وشيوخه وتدمير منازله وإبادة شعبه دون أي رادع دولي وإنساني وأخلاقي، والتهديد والوعيد بإلقاء قنابل زلزالية أو قنبلة نووية على قطاع غزة لن يخيف الأمة العربية والإسلامية بل يزيدها إيماناً بحقها وإصراراً على رفض الاحتلال لأراضيها العربية”.

ورأى أن “لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم والعدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بمساجدها وكنائسها لتبقى فلسطين ارض السلام والعيش الواحد في المنطقة”، داعياً إلى “تكثيف الجهود الديبلوماسية لإيقاف المجازر بحق أهالي غزة الأبطال الصامدين والصابرين على إبادتهم من قبل عدو صهيوني غاشم”، آملاً في “أن تثمر القمة العربية والإسلامية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية في توحيد الموقف واتخاذ الإجراءات الدولية من خلال مجلس الأمن من هذا العدوان وضرورة المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه”.

وحذّر مفتي الجمهورية من “استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وخرق وانتهاك سيادته”، مبدياً خشيته من “توسع الإجرام والإرهاب الصهيوني على لبنان وشعبه الذي يقف صفاً واحداً ضد ما يحصل في أرضه من إجرام متوحش وهمجي وقتل للأطفال والنساء الآمنين”، ونبّه “من خطورة إنزلاق المنطقة نحو حروب إقليمية تهدد مصالح الجميع إقليمياً ودولياً”.