تواصل الاشتباكات في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال و”حزب الله”.. وأنباء عن اغتيال قائد تشكيل مضاد للدبابات- (فيديو)

بيروت- تل أبيب: تواصلت الاشتباكات في بلدة الخيام اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر “حزب الله” حيث تحاول قوات الاحتلال التقدم مستخدمة كل أنواع الأسلحة.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، “لم تتوقف الاشتباكات حتى صباح اليوم الخميس في بلدة الخيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حزب الله، حيث يحاول العدو التقدم من شرق البلدة إلى الداخل مستعينا بكل أنواع الأسلحة من رشاشات إلى قذائف مدفعية وغارات من الطيران الحربي. وقام العدو بعمليات تفخيخ وتفجير في منطقة وادي العصافير في البلدة”.

وطبقا للوكالة، “استهدفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل أطراف بلدتي القليعة وبرج الملوك من الجهة المقابلة لبلدة الخيام بعدة قذائف مدفعية وطالت شظاياها المنازل القريبة المأهولة”.

ولم يغادر الطيران الحربي والمسير أجواء منطقة مرجعيون حيث حلق على علو مرتفع ومتوسط وفي بعض الأحيان على علو منخفض جدا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام بالقنابل الثقيلة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بسلسلة تفجيرات قوية في بلدة كفركلا حيث سمع صداها في أرجاء المنطقة وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة لفترة طويلة.

ومن جانب آخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، أن طائرات حربية إسرائيلية قتلت هذا الأسبوع محمد خليل عليان، قائد التشكيل المضاد للدبابات في قطاع حجر التابع لجماعة “حزب الله”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الالكتروني عن جيش الاحتلال الإسرائيلي القول إن سلاح الجو نفذ ضربة سريعة أمس الأربعاء ضد وحدة جوية تابعة لحزب الله، كانت أطلقت صاروخا على طائرة شمال صور، دون أن تصبها.

وبحسب ما زعمته الصحيفة، ضرب سلاح الجو الاسرائيلي الأربعاء ما يقرب من 150 هدفا لحركة حماس وحزب الله في غزة ولبنان، بما يشمل مواقع عسكرية، ومراكز قيادة، ومستودعات أسلحة، ونقاط مراقبة، ومنصات إطلاق صواريخ.

في السياق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أهالي 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فورًا والتوجّه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لقصف المنطقة.

جاء ذلك في “بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في 10 قرى”، نشره متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس”.

وحدد في البيان أن القرى العشر هي “الحوش والبازوريّة ومخيم الرشيدية والبرغلية وبستيات والحميري وأرزي ومطرية الشومر والخرايب وأنصار”.

وزعم أدرعي أن “نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة في هذه المناطق”.

ورغم العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين تستهدفهم إسرائيل، ادّعى أن الإخلاء ضروري حرصا على سلامتهم. وقال: “عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي، لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن “كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر”.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية: 🔸الحوش, البازورية, مخيم الرشيدية, البرغلية, بستيات, الحميري, ارزي, مطرية الشومر, الخرايب, أنصار 🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم 🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p21WkE5L1s — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 31, 2024

ومنذ بداية الغزو البري قبل أكثر من شهر، استهدفت إجراءات مماثلة عشرات القرى في جنوب لبنان ما تسبب في تهجير قسري واسع النطاق.

وعادة ما تلي دعوات الإخلاء غارات إسرائيلية على القرى قبل منح المواطنين فرصة للإخلاء، وذلك بزعم أنها “تحوي أهدافا لحزب الله”.

