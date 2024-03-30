بيروت: إصابة 3 ضباط ومترجم مدني من قوات “يونيفيل” بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

بيروت: أصيب 3 ضباط ومترجم مدني من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان “يونيفيل” السبت بغارة إسرائيلية استهدفت آلية تابعة لهم في جنوب لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت الوكالة إن “طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية تابعة لليونيفيل قرب بلدة رميش الحدودية ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من قوات اليونيفيل”.

وأوضحت أن “سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة تعرضت أثناء قيامها بدورية بالقرب من بلدة رميش، إلى اعتداء بغارة من طائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 3 ضباط ومترجم مدني، أحدهم بحالة حرجة”.

وأشارت إلى أن “طائرة مروحية تابعة لليونيفيل حضرت على الفور إلى مكان الغارة وتقوم بنقل الجرحى”.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من اليونيفيل بشأن الحادثة حتى الساعة 10:05 تغ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي أنه لم يستهدف أي سيارة للقوات الأممية في منطقة رميش.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

(الأناضول)