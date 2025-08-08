لبنان: حزب الله والاستحقاق النهائي 

يفرض اقتراب موعد الذكرى الثانية لحرب التدمير الإسرائيلية على قطاع غزة مناخاً من التصعيد سواء باتجاه حماس أو باتجاه «حزب الله» في مسعى للجهر بعد بضعة أشهر بأن هذين الفصيلين، بالشكل الذي عرفتهما إسرائيل وتجربة الحروب غير النظامية معها، قد غدت من الماضي. يترجم ذلك في غزة من خلال ما يذاع من خطط لإعادة احتلال القطاع، يواكبها عمل دؤوب لتسميم وإعدام شروط العيش والاستمرار فيه، وتحويله الى أرض «خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة». في لبنان الوضع أكثر تشابكا بين مستويات مختلفة. فمن ناحية، حزب الله، بخلاف حماس، وقع وقف إطلاق نار من جانب واحد منذ عشرة أشهر، واستمرت إسرائيل من بعد ذلك توجه له الضربات وتحصد من كوادره بالاغتيالات، فيما تتعاون أكثر من جهة لإحكام الحصار على الموارد المالية للحزب، ورفع الفاتورة المادية والمعنوية لهدم العمران الحاصل في الحرب الأخيرة، بما يخلق شيئا فشيئا نقمة جدية من داخل الشيعة على خيارات الحزب.

حماس استمرت في النهاية تحارب. ولو كان في القطاع المدمر. حزب الله اعتمد أسلوبا آخر. الحفاظ على ما تبقى بعد أسابيع من الحملة الشرسة الاستئصالية له. لكنه دخل في مكابدة انفعالية خطيرة. أولها عدم التصالح مع فكرة انهزامه في الحرب. وأخطر: مع فكرة أنه آثر عدم القيام بما دأبت عليه حماس من مواصلة للحرب طالما أن الهُدن المعروضة عليها تعتبرها غير كافية لإنهاء فكرة الحرب وإعادة إعمار القطاع.

من نتف هذه المكابرة بعد الحرب تعديل الموقف في موضوعات داخلية من دون المصارحة بذلك.

الكل يعرف مثلا أن السيد نصر الله وضع اعتراضا بمثابة فيتو ضد انتخاب قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية وأنه لم يتزحزح عنه. كل عارف بخبايا التفاوض حول الموضوع الرئاسي بالأشهر الأخيرة من حياة الأمين العام السابق يذكر ذلك. إلا أنه وبعد مقتل السيد وانهزام الحزب جرى تليين الموقف. رفع الحزب من الهالة حول زعيمه المغدور، لكنه لم يعد مجبرا على التمسك بلاءاته.

اليوم يطرح شيء شبيه يتعلق بالمصير النهائي لسلاح الحزب.

حزب الله لا يريد أن يندثر من الوجود. لكنه ما عاد بمقدوره تأمين شروط المثابرة على الوجود

مع فارق أن ما يقوله الحزب هنا صحيح من ناحية أنه ليس هناك من عرض مقدم حتى الآن يضمن جديا انسحاب إسرائيل من التلال التي تحتلها، أو عدم التنكيل بكوادر الحزب إن هم سلموا ما في جعبتهم من أعتدة. وأكثر من ذلك، ليس صحيحا أن هناك تمييزا تتقبله واشنطن حتى الآن بين حل ميليشيا الحزب وبين السؤال عن مصيره كجماعة سياسية. بمعنى، الحزب محق في الاستشعار بأنه الآن مهدد بالفعل في وجوده، أو ما تبقى. المشكلة أن هذا الاستشعار لا يكفي. لا يكفي لإنضاج أرضية حماية ذاتية فعلية، ولا لحمل الآخرين على الإدراك أن لديهم أيضا مصلحة ما في عدم الانقضاض النهائي على الحزب كجماعة لأكثر من اعتبار، بما في ذلك التوجس المعتاد من أي فراغ قد يخليه اندثار طاقم من دون توفر بدائل مجتمعية له.

ردة فعل الحزب حيال قرار حل ميليشياته واستلام الجيش لأسلحتها تختلط فيه الإرادوية مع اليأس المكابر. وهذا بحد ذاته لا يرفع من درجة مناعة الحزب كجماعة، ولا من مناعة التركيبة اللبنانية الهشة بإزاء تصعيد إسرائيلي مضاعف، تحتقن روزنامته كلما اقتربنا من ذكرى السابع من أكتوبر.

لا يلغي أن الحزب وعندما يحاول ربط الأزمة المثارة حول موضوع سلاحه بأزمة النظام السياسي اللبناني ككل، فهو عند هذه العتبة يلامس بالفعل مسألة حيوية وحساسة. لكنه يقوم بذلك حتى الآن بشكل عشوائي وتنديدي. دون أي طرح برنامجي. دون أي محاولة لتكتيل قوى جدية سواه حول موقفه. يقوم الحزب بذلك وهو يعاني الأمرين ليس من الهزيمة العسكرية فقط، بل من ضعف على مستوى القيادة والوعي والتنظيم. بالمعنى الشامل لهذه المصطلحات. الحزب لا يريد أن يندثر من الوجود. لكنه ما عاد بمقدوره تأمين شروط المثابرة على الوجود. يراهن بخلاف ذلك على الأضرار المحصلة من اختفائه. وهذا لا يكفي. والشعور بانقلاب الحال ضده بات عارما للغاية في لبنان. وبطبعات وتسويغات عديدة.

يضاف إلى ذلك أنه وكلما تعقدت مسائل السلم بين السعودية وإسرائيل، وكذلك على جبهة سوريا، زاد الضغط للسير بالتطبيع مع لبنان أولا، على اعتبار انهزام الحزب فيه، وصيغة وقف إطلاق نار من جانب واحد، والابتزاز المتعلق بوضع لبنان الاقتصادي والمالي وشروط الإقلاع بمسيرة إعادة إعمار الجنوب. والمشكلة هنا مزدوجة لأنه إذا تدهورت الأمور للصدام العسكري الشامل مجددا فإن شروط إسرائيل، تحديدا بالنسبة الى الوضع جنوب الليطاني ستزيد صعوبة، بما يجعل المنطقة وبشكل مزمن تحت النفوذ الإسرائيلي أسوة بالجنوب السوري.

أن يفلت لبنان تحديدا من التصعيد الحربي في الأيام والأسابيع المقبلة فليس هذا بالأمر الممتنع، لكن يجوز اعتباره الاستثناء إن حصل لا القاعدة. عدم قدرة الحزب على التكيف مع هزيمته هي أكبر من رغبته في البقاء رغم حصولها.

كاتب من لبنان