لبنان.. “حزب الله” يعلن استهداف مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية

بيروت: أعلن “حزب الله”، الجمعة، استهداف مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيانات متفرقة، إن مقاتليه “استهدفوا بأسلحة صاروخية، مساء الجمعة، تحركات لآليات إسرائيلية داخل موقع المالكية”.

وأضاف أنهم “استهدفوا بالقذائف المدفعية، كذلك، ‏قوة مشاة إسرائيلية في منطقة حدب يارون”، موقعين “إصابات مؤكدة”.

وتابع أن مقاتليه “استهدفوا، أيضًا، آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة بمسيرة هجومية انقضاضية (انتحارية)”، و”أصابوها إصابة مباشرة”.

كما تضمنت بيانات “حزب الله”، الجمعة، إعلانات عن استهداف بصواريخ من نوع “فلق” لموقع السماقة، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقعي المطلة وجل العلام، وانتشارا لجنود إسرائيليين في ‏محيط الموقع الأخير.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تأكيد لإعلانات “حزب الله” تلك حتى الساعة 21:55 ت.غ.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود.

(الأناضول)