لبنان حضر في قمة الرياض وترحيب رسمي بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

بيروت ـ «القدس العربي»: تابع لبنان الرسمي والشعبي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر خصوصاً أنه تناول في كلمته خلال القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة في الرياض الوضع في لبنان، قائلاً «هناك فرصة في لبنان للتخلص من سطوة حزب الله»، معتبراً أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه»، مضيفاً «يمكن للرئيس اللبناني جوزف عون بناء دولة بعيدًا عن حزب الله».

وفيما تجنب لبنان الرسمي التعليق على الشق السياسي من كلام ترامب المتعلق بـ«حزب الله»، وركّز على الاشادة بقرار رفع العقوبات الامريكية عن سوريا وتداعياته الايجابية على لبنان، رأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أنه «يجب أن يقرأ اللبنانيون وبتمعن نتائج وانعكاسات القمة التاريخية السعودية ـ الأمريكية، والخليجية ـ الأمريكية قبل أن يغرقوا في صغائر الأمور وليقرأوا جيداً القرارات الدولية»، غامزاً في بيان من قناة أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وكلمته في ذكرى مصطفى بدر الدين بالقول «البعض يستمر في الخطابات الرنانة الخالية من كل منطق ولا بد من الامتناع عنها والتي لم يعد لها معنى خصوصاً عندما تُلقى خطابات بمناسبة ذكرى أحد القتلة الكبار في اغتيالات لبنان».

وأضاف حمادة «حان الوقت للقرارات السليمة من خلال المساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صعيد المنطقة والعالم وفي لبنان خصوصاً وسوريا بعد رفع العقوبات عنها»، وختم «لا بدّ من استخلاص العبر ومناصرة المساعي والخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام.

وان المملكة العربية السعودية ومن خلال القمة التاريخية في الرياض كرّست موقعها أمام الملء كمركز للقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولبنان مدعو للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية التي تعيده مركزاً للريادة والازدهار في شرق المتوسط».

عون وسلام

وفيما ترأس رئيس الجمهورية جوزف عون جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، فهو عبَّر عن «ترحيبه الكبير بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بمسعى مشكور من سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان». وتمنى «أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا عافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيراً على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها». بدوره، رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام «بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا». وهنأ «سوريا دولة وشعباً بهذا القرار الذي يشكل فرصة للنهوض»، لافتاً إلى أن «هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة».

ورأى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط «أن المتغيرات في المنطقة إيجابية»، وسأل «من كان يتوقع أن يسقط نظام بشار الأسد ويختفي بهذه السرعة؟»، وقال «بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع والرئيس دونالد ترامب أصبحنا أمام سوريا جديدة، ونتمنى الحفاظ على خرائط سايكس بيكو وعلى لبنان الكبير»، وأضاف «يتكلمون عن اتفاقات ابراهام، من قال إننا نعارض اتفاقات ابراهام؟ الاتفاقات تبدأ بالمبادرة العربية الأرض مقابل السلام، وأين الارض في غزة وفي الضفة؟».

سياسيون وأحزاب رأوا فيه انتعاشاً للاقتصاد وفرصة لعودة النازحين السوريين

وتوجّه جنبلاط بالشكر للرئيس ترامب على قراره رفع العقوبات عن سوريا، ولكنه أضاف «أحب أن أشكر ترامب فرفع العقوبات إنجاز كبير وله وقع كبير علينا، ولكن آن الأوان لوقف تزويد إسرائيل بالذخائر».

من ناحيته، إعتبر وزير المالية ياسين جابر «أن قرار رفع العقوبات عن سوريا بالقدر الذي يُشكّل فيه عاملاً مهماً لسوريا، يُشكّل أيضاً دفعاً ايجابياً في انعكاساته على مستوى ما يقوم به لبنان من تحضيرات لتأمين عبور النفط العراقي إلى مصفاة طرابلس وخط الفايبر أوبتيك وكذلك لخط الربط الكهربائي الخماسي وتأمين نقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان».

وأوضح في بيان: «سنستمر في اتصالاتنا مع الاشقاء العراقيين لإنجاز كل الاجراءات والاعمال للتعجيل في إتمام التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد، كما أننا سنعمل على تفعيل كل ما يخدم الاقتصاد اللبناني والإفادة من رفع الحصار عن سوريا من حركة نقل وترانزيت من لبنان نحو دول المشرق والخليج العربي وسواها، باعتبارها منفذاً حيوياً واساسياً مساعداً في عملية الإعمار والاستنهاض الاقتصادي ككل». كذلك، رحّب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي «برفع العقوبات وتأثيرها الإيجابي المرتقب على لبنان والمنطقة، لا سيما على صعيد عودة النازحين السوريين إلى وطنهم».

السنيورة و«التيار»

واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة «أن القرار يسهم عملياً في فتح الباب واسعاً أمام بداية انفراج الأوضاع العامة في سوريا واقتصادها الذي عانى الكثير مما ارتكبه نظام عائلة الأسد على مدى أكثر من خمسة عقود». وقال «من شأن هذا القرار وهذا اللقاء أن يسهما وبشكل كبير في التخفيف من تداعيات تلك العقوبات على الاقتصاد اللبناني، المرتبط بالاقتصاد السوري، كون سوريا تمثل بوابة لبنان البرية الوحيدة إلى دول المشرق العربي وإلى أوروبا، وهي التي تمر بها وعبرها أنابيب النفط العربي، وكذلك تمر عبرها الصادرات اللبنانية إلى العراق ودول الخليج العربي. كما ويمكن أن تمر عبرها أيضاً أنابيب الغاز العربي وخطوط الكهرباء. وكذلك أن يسهما أيضاً في تعزيز الجهود لتسريع عودة اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلداتهم وقراهم في سوريا».

وقال الرئيس ميشال سليمان «لتعميم الفائدة من قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ليتنا نستطيع إقناع الادارة الامريكية بأن تطلب من الحكومة السورية العمل الجدي على تسهيل عودة النازحين السوريين تدريجياً بالتزامن مع جدول رفع هذه العقوبات».

أما «التيار الوطني الحر» فرأى في بيان،»أن قرار الرئيس ترامب يمثل خطوة إيجابية على صعيد استعادة سوريا استقرارها وتوفير القدرات لنهوضها مجدداً، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على جوارها العربي المشرقي وخاصة لبنان». واكد «ان هذا القرار، يفتح الباب واسعاً لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فيساهموا بإعادة بناء وطنهم». وطلب «من الحكومة اللبنانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل العودة بأسرع وقت والاستحصال على قرار من القمة العربية في بغداد بدعم وتمويل العودة».