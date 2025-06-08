لبنان.. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في صور- (فيديو)

بيروت: استشهد لبناني، وأصيب عدد آخر في ثالث أيام عيد الأضحى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بصاروخين، على طريق عام الشهابية – كفردونين في قضاء صور، جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على دراجة نارية في بلدة الشهابية التابعة لقضاء صور جنوبي البلاد.

وأسفرت الغارة على الشهابية عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى (لم تحددهم)، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق، ذكر المصدر ذاته أن مسيرة إسرائيلية حلقت بشكل منخفض فوق أجواء بلدات صرفند، السكسكية، عدلون، أبو الأسود، القاسمية، والبرغلية ومفترق العباسية جنوبي البلاد.

وحتى الساعة 12:30 ت.غ، لم يعقب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الغارة ولم يذكر المستهدف منها.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 شهداء و501 جريح، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

(الأناضول)