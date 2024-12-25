لبنان.. شهيد وجريحان في صور بانفجار صاروخ من مخلفات عدوان الاحتلال الإسرائيلي

بيروت: سقط شهيد وجريحان، الأربعاء، في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبي لبنان، إثر انفجار صاروخ من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “صاروخا من مخلفات الحرب انفجر في مخيم الرشيدي، ما أدى إلى استشهاد شخص من آل قاسم، وإصابة طفليه بجروح”.

وأضافت الوكالة أن فرق الإسعاف عملت على نقل الضحايا إلى أحد مستشفيات صور.

6 خروقات إسرائيلية لوقف النار الأربعاء ترفع الإجمالي إلى 301



ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 6 خروقات لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 29 يوما إلى 301.



وذلك استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 18:20 ت.غ.

وحسب أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات اليوم، في العاصمة بيروت، وقضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق)، وقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب)، ومناطق أخرى بالجنوب اللبناني.



وشملت الخروقات غارة للطيران الحربي، وحرقا لمنزل، وتحليقا بطيران مسير وحربي، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة.



ففي بيروت، سُجل تحليق لطائرة مسيرة إسرائيلية على علو منخفض بأجواء الضاحية الجنوبية، التي تعد معقلا لـ”حزب الله”.



وفي قضاء بعلبك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في سهل بلدة طاريا، دون وقوع إصابات.



وفي قضاء بنت جبيل، أحرق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة مارون الراس، بالتزامن مع إطلاقهم نيران رشاشة من أسلحة ثقيلة ومتوسطة داخل أحياء البلدة ذاتها.



وفي أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، سُجل تحليق للطيران الحربي والمسير الإسرائيلي.

(وكالات)