لبنان: شيخ عقل الدروز ومفتي الجمهورية يؤكدان الرفض التام للانجرار وراء أية خطابات تحريضية

بيروت- “القدس العربي”:

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، اتصالاً هاتفياً اليوم من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، للتأكيد في رسالة مشتركة على “الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع ما بين الطائفتين الكريمتين السنية والدرزية، من علاقات ود واحترام وتاريخ طويل من المصير المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق إزاء ما يحصل في مدينة السويداء من نزف للدماء الزكية بين أخوة في الوطن الواحد ألماً واحداً يصيب الجميع”.

وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مشيخة عقل الدروز، أكد شيخ العقل ومفتي الجمهورية “رفضهما التام الانجرار وراء أية خطابات تحريضية، وتغطية أية أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي وأن تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض”، ودعا الطرفان إلى “تفادي الوقوع في فخ الفتنة التي يريدها أعداء الإنسانية، في ظل مرحلة عصيبة جداً يغذّي سلبياتها بعض الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة أحياناً كثيرة، الأمر الذي يحتاج من الجميع تغليب صوت العقل والحكمة والصبر والتحلّي بروح المسؤولية، لدرء خطر الفتنة وحقنا للدماء”، مشددين على “رفض أية تدخلات خارجية واعتداءات تسهم في زعزعة تلك الوحدة، التي لطالما حكمت العلاقة التاريخية بين الطائفتين”.

وأضاف البيان: “يهيب صاحبا السماحة بجميع المعنيين، بدءاً من الدولة السورية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية والعشائر، العمل الجدي والمجدي من أجل وقف فوري للعنف الدائر، وعدم الاستمرار في القتال بين الأخوة، وطرد المتطرفين من بين أظهرهم، الذين يعملون على تأجيج الأزمة وتقويض الاستقرار ويساهمون عن قصد أو غير قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة”.