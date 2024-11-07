لبنان.. غارات إسرائيلية قرب مطار بيروت وقنابل عنقودية على البقاع 

بيروت: شنّت المقاتلات الإسرائيلية، الخميس، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية إحداها قرب المدرج الشمالي لمطار رفيق الحريري بمنطقة الأوزاعي، فيما قصفت بقنابل عنقودية محافظة البقاع شرق لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية فجرا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وواحدة قرب مطار رفيق الحريري الدولي على بعد 100 متر في منطقة الأوزاعي جنوب العاصمة اللبنانية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن إسرائيل “شنت سلسلة غارات عنيفة ليلا، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف منطقة الأوزاعي بثلاث غارات وحارة حريك قرب مبنى المنار وحارة بعجور، وتحويطة الغدير- محطة الهلال”.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي الاسرائيلي “أغار فجرا على بلدة يحمر الشقيف في البقاع شرق لبنان، مستهدفا أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية”.

كما تعرضت “أطراف البلدة ومحيطها لقصف إسرائيلي بالقذائف العنقودية المحرمة دوليا، تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية” وفق ذات المصدر.

في المقابل أعلن “حزب الله” في بيان أن عناصره “استهدفوا تحركا لقوات جيش ‏العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس (جنوب لبنان) للمرّة السادسة، بصلية صاروخية”.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3050 شهيدا و13658 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق رئيسي يؤدي إلى بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوردت الوكالة أن “مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق عاريا باتجاه الجمهور”، مضيفة أنه تم قطع الطريق الدولي الذي يمر في بلدة عاريا ويشكّل المدخل الرئيس الى بيروت من جهة البقاع

(الأناضول)