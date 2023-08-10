‭ ‬لبنان‭: ‬غليان‭ ‬سياسي‭ ‬وطائفي‭ ‬بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬شاحنة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ورصاص‭ ‬يصيب‭ ‬سيارة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬القوى‭ ‬السيادية‭ ‬تتضامن‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الكحالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬تخاذل‭ ‬الجيش‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬سلاح‭ ‬الدويلة‮»‬

بيروت‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭ ‬فرض‭ ‬الحدث‭ ‬الأمني‭ ‬عند‭ ‬كوع‭ ‬بلدة‭ ‬الكحالة‭ ‬المسيحية‭ ‬والاشتباك‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬غداة‭ ‬انقلاب‭ ‬شاحنة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬محملة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والذخائر‭ ‬نفسه‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعدما‭ ‬كاد‭ ‬يتسبّب‭ ‬بفتنة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬عكستها‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬على‭ ‬احتقان‭ ‬سياسي‭ ‬وطائفي‭ ‬بين‭ ‬جمهور‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وخصومه‭.‬

واستمر‭ ‬الغليان‭ ‬الشعبي‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬كادت‭ ‬تحوّل‭ ‬شاحنة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عند‭ ‬كوع‭ ‬الكحالة‭ ‬إلى‭ “‬بوسطة‭ ‬عين‭ ‬رمانة‭ ‬ثانية‭”‬،‭ ‬وتُرجم‭ ‬هذا‭ ‬الغليان‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬أولاً‭ ‬بالمواقف‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬القوى‭ ‬السيادية‭ ‬وحزبي‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬والكتائب‭ ‬الرافضة‭ ‬أي‭ ‬تعايش‭ ‬مع‭ “‬سلاح‭ ‬الدويلة‭”‬،‭ ‬وثانياً‭ ‬بتشييع‭ ‬حاشد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمهور‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬للقتيل‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬قصاص‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬إعلام‭ ‬الحزب‭ “‬برصاص‭ ‬ميليشيوي‭ ‬بغيض‭ ‬في‭ ‬محلة‭ ‬الكحالة‭”.‬

‭ ‬وتخلل‭ ‬التشييع‭ ‬في‭ ‬روضة‭ ‬الحوراء‭ ‬زينب‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬هتافات‭ “‬لبيك‭ ‬يا‭ ‬حسين‭” ‬وصيحات‭ ‬الولاء‭ ‬لخط‭ ‬المقاومة‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬وصل‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬رصاص‭ ‬طائش‭ ‬أصاب‭ ‬سيارة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬اللبناني‭ ‬العميد‭ ‬موريس‭ ‬سليم‭ ‬أثناء‭ ‬عبورها‭ ‬طريق‭ ‬الحازمية‭ ‬جسر‭ ‬الباشا،‭ ‬وقد‭ ‬تداولت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بداية‭ ‬خبراً‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬الوزير‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬زجاج‭ ‬سيارته‭ ‬الخلفي‭ ‬لكنه‭ ‬بخير‭ ‬ونُقل‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭.‬

بموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬استعاد‭ ‬بعضهم‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬الكحالة‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الكحالة‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ذكريات‭ ‬من‭ ‬ايام‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬كوع‭ ‬الكحالة‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬حوادث‭ ‬تفاقمت‭ ‬وأدّت‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬الحرب،‭ ‬ودان‭ ‬هذا‭ ‬البعض‭ ‬تنقّل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بشاحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬وسط‭ ‬البلدات‭ ‬الآمنة‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المتفرّجة‭ ‬والمكتوفة‭ ‬اليدين،‭ ‬وسألوا‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬انفجرت‭ ‬الشاحنة‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الكوع‭ ‬فماذا‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة؟

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استنكر‭ ‬فريق‭ ‬الممانعة‭ ‬الحملة‭ ‬التحريضية‭ ‬ضد‭ ‬المقاومة‭ ‬وسلاحها‭ ‬واتهم‭ ‬من‭ ‬سمّاهم‭ “‬مجموعات‭ ‬ميليشيوية‭ ‬باستغلال‭ ‬الوضع‭ ‬والتصعيد‭” ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬القتيل‭ ‬فادي‭ ‬بجاني‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬حزب‭ ‬الوعد‭ ‬وتعمل‭ ‬ابنته‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬OTV‭ ‬التابعة‭ ‬للتيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬والتي‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬الكحالة‭ ‬خلافاً‭ ‬لما‭ ‬أقدمت‭ ‬عليه‭ ‬قنوات‭ ‬MTV‭ ‬و‭ ‬الجديد‭ ‬وLBCI‭ ‬والحدث‭.‬

رمزية‭ ‬‮«‬كوع‭ ‬الكحالة‭”‬‮»‬

غير‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬النائب‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬وبعد‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬وجّهت‭ ‬إلى‭ ‬محطته‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بعدم‭ ‬مواكبة‭ ‬الحدث‭ ‬الأمني‭ ‬وعدم‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الحادث،‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬صمته‭ ‬وكتب‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ “‬إكس‭”: “‬كوع‭ ‬الكحالة‭ ‬له‭ ‬رمزيّته‭ ‬النضالية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬وجداننا‭ ‬كلنا،‭ ‬ويلي‭ ‬صار‭ ‬مبارح‭ ‬له‭ ‬دلالته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬ومواقع‭ ‬وشعب‭ ‬عصي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إساءة،‭ ‬ويدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المقاومة‭ ‬محتضنة‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني،‭ ‬وإلا‭ ‬بتفقد‭ ‬مناعتها‭ ‬وقوتها‭ ‬بيحمي‭ ‬لها‭ ‬ظهرها‭ ‬شعب‭ ‬مش‭ ‬شخص‭”. ‬وأضاف‭ “‬الدلالة‭ ‬كبيرة‭ ‬بأنه‭ ‬ما‭ ‬بيكفي‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬شيعية،‭ ‬على‭ ‬أهميتها،‭ ‬حتى‭ ‬المقاومة‭ ‬تكون‭ ‬بخير‭ ‬والبلد‭ ‬بخير،‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بتبقى‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬مناعة‭. ‬الدلالة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدفاعية‭ ‬الوطنية‭ ‬يلّي‭ ‬بتنظم‭ ‬موضوع‭ ‬السلاح،‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬يشعر‭ ‬بخطر‭ ‬منه‭ ‬بأي‭ ‬منطقة‭ ‬بلبنان‭. ‬الطرقات‭ ‬والتواصل‭ ‬بقلب‭ ‬البلد‭ ‬أهم‭ ‬بكتير‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬والممرات‭ ‬والمعابر‭ ‬خارجه‭.‬‭ ‬صدقوني‭ ‬هيك،‭ ‬رحمةً‭ ‬بالبلد‭ ‬وبالشهداء،‭ ‬والله‭ ‬يرحم‭ ‬شهداء‭ ‬مبارح‭ ‬وابو‭ ‬فادي‭ ‬بيبقى‭ ‬مرافقنا،‭ ‬وبتبقى‭ ‬الكحالة‭ ‬وكوعها‭ ‬رمز‭ ‬العنفوان‭ ‬والصمود‭”‬‭.‬

تأخر‭ ‬التحقيقات

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الكحالة‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬تفريغ‭ ‬حمولة‭ ‬الشاحنة‭ ‬ونقلها‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬بعد‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬الكحالة‭. ‬وبدأت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬العسكرية‭ ‬التحقيقات‭ ‬بتأخير‭ ‬ساعات،‭ ‬وتولت‭ ‬جمع‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتحديد‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وعاين‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬الجثتين‭ ‬اللتين‭ ‬سقطتا‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬فادي‭ ‬بجاني‭ ‬قُتل‭ ‬بثلاث‭ ‬رصاصات‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬علي‭ ‬قصاص‭ ‬بـ‭ ‬7‭ ‬رصاصات‭.‬

وبحسب‭ ‬رواية‭ ‬الأهالي‭ ‬فإن‭ ‬بجاني‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬المحلة‭ ‬تقدَّم‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬منهم‭ ‬لانقاذ‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬لحظة‭ ‬انقلابها،‭ ‬لكن‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬العناصر‭ ‬الحزبية‭ ‬المرافقة‭ ‬للشاحنة‭ ‬الابتعاد‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬الريبة‭ ‬لديهم‭ ‬مما‭ ‬تحمله‭ ‬الشاحنة،‭ ‬فحصل‭ ‬تلاسن‭ ‬وشجار‭ ‬ثم‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لإبعاد‭ ‬الاهالي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أصدرت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ – ‬مديرية‭ ‬التوجيه‭ ‬بياناً‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: “‬بتاريخ‭ ‬9‭ / ‬8‭ /‬2023،‭ ‬لدى‭ ‬انقلاب‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬ذخائر‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬عام‭ ‬الكحالة،‭ ‬حصل‭ ‬إشكال‭ ‬بين‭ ‬مرافقي‭ ‬الشاحنة‭ ‬والأهالي‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭. ‬وقد‭ ‬حضرت‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تطويق‭ ‬الإشكال،‭ ‬وتم‭ ‬نقل‭ ‬حمولة‭ ‬الشاحنة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬العسكرية،‭ ‬وبوشر‭ ‬التحقيق‭ ‬بإشراف‭ ‬القضاء‭ ‬المختص‭”. ‬وأضافت‭ “‬بتاريخ‭ ‬10‭ / ‬8‭ /‬2023‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬فجرًا،‭ ‬قامت‭ ‬القوة‭ ‬برفع‭ ‬الشاحنة‭ ‬وفتح‭ ‬الطريق‭ ‬بالاتجاهين،‭ ‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬متابعة‭ ‬الوضع‭ ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬المناسبة‭”.‬

ومواكبة‭ ‬للحادث،‭ ‬عقدت‭ ‬الجبهة‭ ‬السيادية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬حزب‭ ‬الوطنيين‭ ‬الأحرار‭ ‬في‭ ‬السوديكو‭ ‬وأصدرت‭ ‬بياناً‭ ‬تلاه‭ ‬النائب‭ ‬أشرف‭ ‬ريفي‭ ‬أدان‭ “‬آلة‭ ‬القتل‭ ‬المتنقلة‭ ‬التي‭ ‬أنهكت‭ ‬الدولة‭ ‬وجعلتها‭ ‬منعدمة‭ ‬الوجود‭ ‬ولا‭ ‬توفّر‭ ‬منطقة‭ ‬ولا‭ ‬مدينة‭ ‬إلا‭ ‬وتجعل‭ ‬منها‭ ‬ساحة‭ ‬دم‭”‬،‭ ‬معتبرًا‭ “‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬اليوم‭ ‬سقطت‭ ‬شرعيتها‭ ‬والسلاح‭ ‬ليس‭ ‬سلاح‭ ‬مقاومة‭ ‬فهو‭ ‬يرتد‭ ‬على‭ ‬صدورنا‭ ‬ويقتلنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬وسنناضل‭ ‬لسحب‭ ‬كل‭ ‬سلاح‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬أصحابه‭”. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ “‬أن‭ ‬الميليشيا‭ ‬لا‭ ‬تتعب‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬الرسائل‭ ‬معرّضةً‭ ‬لبنان‭ ‬ليكون‭ ‬ساحة‭ ‬لتصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬ولا‭ ‬تعير‭ ‬اهتماماً‭ ‬للعائلات‭ ‬اللبنانية‭ ‬حيث‭ ‬تستبيح‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬متسلحةً‭ ‬بآلة‭ ‬القتل‭ ‬والترهيب‭”. ‬وأضاف‭: “‬نتمسك‭ ‬بالتكاملية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المسيحية‭ ‬فالأزمة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬ليست‭ ‬أزمة‭ ‬طائفية‭ ‬ولا‭ ‬مذهبية‭ ‬بل‭ ‬أزمة‭ ‬سلاح‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬تعمل‭ ‬لصالح‭ ‬إيران‭ ‬ولا‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬إلا‭ ‬بسحب‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭”.‬

الكتائب‭: ‬تخاذل‭ ‬الجيش

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬انتقل‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الكتائب‭ ‬النائب‭ ‬سامي‭ ‬الجميل‭ ‬ونوابه‭ ‬وأعضاء‭ ‬مكتبه‭ ‬السياسي‭ ‬إلى‭ ‬الكحالة‭ ‬وعقدوا‭ ‬اجتماعاً‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬البلدة،‭ ‬وانتقد‭ ‬النائب‭ ‬نديم‭ ‬الجميّل‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬إكس‭”: “‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬واقل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬انه‭ ‬يستخف‭ ‬ويسخّف‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الكحالة‭. ‬فالبيان‭ ‬تناسى‭ ‬سهواً‭ ‬أو‭ ‬عمداً‭ ‬تسمية‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬الذخائر،‭ ‬ووجهتها‭. ‬والأهم،‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬الجيش‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬اصبحت‭ ‬الحمولة‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬المراكز‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬أم‭ ‬قام‭ ‬بتسليمها‭ ‬لاحد‭ ‬المراكز‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للميليشيا‭”. ‬وأضاف‭: “‬على‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬كاملةً‭ ‬او‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‮…‬‭ ‬لبنان‭ ‬ليس‭ ‬جاهزاً‭ ‬لتحمل‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬ثمن‭ ‬تخاذل‭ ‬الجيش‭”. ‬أما‭ ‬رئيس‭ ‬الكتائب‭ ‬فقال‭ “‬نعرف‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬يُنفّذ‭ ‬الأوامر‭ ‬وأن‭ ‬السلطة‭ ‬السياسية‭ ‬مخطوفة‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬معادلة‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إسمها‭ “‬جيش‭ ‬وشعب‭ ‬ومقاومة‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬أنّ‭ ‬أسلوب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬سيوصل‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬خطرة‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتحمل‭ ‬الجيش‭ ‬مسؤوليّته‭ ‬ولم‭ ‬يضع‭ ‬حدًّا‭ ‬لكل‭ ‬الممارسات‭ ‬يكون‭ ‬بدوره‭ ‬شاهد‭ ‬زور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬البلد‭”. ‬وختم‭ “‬لسنا‭ ‬مستعدين‭ ‬لأن‭ ‬نتعايش‭ ‬مع‭ ‬ميليشيا‭ ‬مسلحة‭”.‬

وكتب‭ ‬رئيس‭ “‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لرفع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭” ‬فارس‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬حسابه‭: “‬أسقطت‭ ‬الكحالة‭ ‬امس‭ ‬المعركة‭ ‬السياسية‭ ‬والإعلامية‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬لبنان‭ ‬الرسمي‭ ‬استباقاً‭ ‬لجلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬للتجديد‭ ‬لليونيفيل،‭ ‬إذ‭ ‬فضحت‭ “‬حادثة‭ ‬الكوع‭” ‬عدم‭ ‬تقيّد‭ ‬لبنان‭ ‬بالقرار‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬و‭ ‬منع‭ ‬ايصال‭ ‬الاسلحة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬سوريا‭”. ‬وأضاف‭: “‬الكحالة‭ “‬حسّاسة‭” ‬كما‭ ‬كل‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬وتصفية‭ ‬جو‭ ‬بجاني‭ ‬من‭ ‬امام‭ ‬منزله‮…‬‭ ‬إلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬أهلها‭ ‬ظلم‭”‬،‭ ‬مطالباً‭ ‬الحكومة‭ “‬بتحمّل‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬فوري‮ ‬والدولية‭ ‬لتفسير‭ ‬التراخي‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدستور‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدوليةوالأخلاقية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬واجب‭ ‬التعزية‭”.‬

تعبئة‭ ‬حاقدة

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬لعنصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬قصاص‭ ‬في‭ ‬الغبيري،‭ ‬وألقى‭ ‬مسؤول‭ ‬قسم‭ ‬التبليغ‭ ‬والأنشطة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬علي‭ ‬فحص‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ “‬أنّ‭ ‬شهداء‭ ‬المقاومة‭ ‬حملوا‭ ‬السلاح‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لبنان‭ ‬وحماية‭ ‬كل‭ ‬اللبنانيين‭ ‬باختلاف‭ ‬طوائفهم‭”‬،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ “‬أن‭ ‬الشهيد‭ ‬قصاص‭ ‬شارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إخوانه‭ ‬المقاومين‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬بلدة‭ ‬معلولا‭ ‬وأضاء‭ ‬شمعة‭ ‬أمام‭ ‬كنيستها‭ ‬لا‭ ‬ليُكافأ‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بالرصاص‭ ‬والقتل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬أمام‭ ‬كنيسة‭ ‬الكحالة‭”.‬

وأدانت‭ “‬كتلة‭ ‬الوفاء‭ ‬للمقاومة‭” ‬في‭ ‬بيانها‭ “‬التوتير‭ ‬المبرمج‭ ‬والظهور‭ ‬الميليشيوي‭ ‬المسلح‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬بلدة‭ ‬الكحالة‭ ‬عقب‭ ‬انقلاب‭ ‬شاحنة‭ ‬عند‭ ‬أحد‭ ‬منعطفاتها،‭ ‬وتعرض‭ ‬أفرادها‭ ‬للاعتداء‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬الموجّه‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أحد‭ ‬الإخوة،‭ ‬وإعاقة‭ ‬تدّل‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬ومحاولة‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬الاستفزاز‭”‬،‭ ‬ورأت‭ “‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬التحريض‭ ‬والتعبئة‭ ‬الغبية‭ ‬والحاقدة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مادة‭ ‬فتنوية‭ ‬يعمد‭ ‬إلى‭ ‬توظيفها‭ ‬قاصرو‭ ‬النظر‭ ‬أو‭ ‬المتورطون‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المعادية‭ ‬لمصالح‭ ‬لبنان‭ ‬واللبنانيين‭”. ‬

ووجّه‭ ‬المفتي‭ ‬الجعفري‭ ‬الممتاز‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬قبلان‭ ‬رسالة‭ ‬للقيادات‭ ‬المسيحية‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭: “‬أن‭ ‬الفتنة‭ ‬تغلي‭ ‬والشرور‭ ‬فوارة،‭ ‬ولأن‭ ‬حرمة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬حرمة‭ ‬أهله‭ ‬وطوائفه‭ ‬وحماته‭ ‬ومشروع‭ ‬دولته‭ ‬وسلمه‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولأن‭ ‬البلد‭ ‬مكشوف‭ ‬والأجهزة‭ ‬الدولية‭ ‬تمارس‭ ‬لعبتها‭ ‬الخبيثة‭ ‬وتوقد‭ ‬الإعلام‭ ‬الممسوك‭ ‬وتطبخ‭ ‬الدم‭ ‬والخراب‭ ‬والقطيعة‭ ‬وتدفع‭ ‬نحو‭ ‬انفجار‭ ‬وطني‭ ‬كارثي،‭ ‬ولأن‭ ‬بعض‭ ‬المنصات‭ ‬السياسية‭ ‬تمارس‭ ‬وظيفة‭ ‬الفتنة‭ ‬والاصطفاف‭ ‬خلافاً‭ ‬للقيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬وللمصالح‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أخاطب‭ ‬القيادات‭ ‬المسيحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والروحية‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يدفع‭ ‬البلد‭ ‬نحو‭ ‬فتنة‭ ‬مجنونة‭ ‬ويعمل‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬المسيحية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ويريد‭ ‬حرق‭ ‬البلد‭ ‬بمن‭ ‬فيه،‭ ‬ولا‭ ‬يهمه‭ ‬كنيسة‭ ‬أو‭ ‬مسجد‭”. ‬وأكد‭ ‬أن‭ “‬لبنان‭ ‬بلا‭ ‬مقاومة‭ ‬خراب‭ ‬وفتن‭ ‬ومستنقع‭ ‬مقابر‭ ‬واحتلال،‭ ‬وتاريخ‭ ‬لبنان‭ ‬الماضي‭ ‬دليل‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬والمقاومة‭ ‬ضمانة‭ ‬وطن‭ ‬لا‭ ‬ضمانة‭ ‬طائفة،‭ ‬والنيل‭ ‬منها‭ ‬نيل‭ ‬من‭ ‬صميم‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان،‭ ‬ولا‭ ‬عدو‭ ‬للمقاومة‭ ‬إلا‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولا‭ ‬وظيفة‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬حماية‭ ‬الكيان‭”. ‬