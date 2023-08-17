لبنان: مسؤول في «الشيعي الأعلى» يهاجم المعارضين لـ«حزب الله» و«أمل»

بيروت -«القدس العربي» : لا يزال قرار مدير عام التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الحليم شرارة الذي يعتبر بعض رجال الدين الشيعة غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني يتفاعل بعدما طال عدداً من المشايخ المصنّفين في خانة المعارضين للثنائي الشيعي وفي طليعتهم الشيخ ياسر عودة الذي ورد اسمه في صدارة الأسماء. واعتبر قرار مدير عام التبليغ “أن بعض الاشخاص غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية إما للانحراف العقائدي أو للانحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية، وتمّ إنذارهم بخلع الزي الديني تحت طائلة اعتبارهم منتحلي صفة رجل دين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم، والأوراق التي تصدر عن المذكورين لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للإثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة”.

وقد تضاربت المعلومات حول العِلم المسبق لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بهذا القرار الصادر عن هيئة التبليغ خصوصاً أنه ليس موقعاً من رئاسة المجلس، في وقت أفيد بأن السبب المباشر لشمول الشيخ ياسر عودة هو خطاباته في ذكرى عاشوراء التي لم يوفّر فيها نائباً ولا وزيراً وتحدث عنهم “كلن يعني كلن” متورطين بالفساد ولا يرضى عنهم الإمام الحسين. وفي تعليق له على اعتباره غير مؤهل قال الشيخ عودة إنه “يحمل شهادة من الحوزة العلمية وهو عضو حتماً في الهيئة العامة للمجلس الشيعي، وردّ على الاتهامات المتعلقة بالانحراف بالسلوكي، فأكد “ان سلوكه يحكي عنه، وأن أحداً لا يمكنه معايرته في هذا الخصوص”.

وأضاف “إذا أنتم أصحاب رأي فأنا صاحب رأي، ويتميّز كما يقولون المذهب الشيعي الاثنا عشري بأنه يفتح باب الاجتهاد والمجتهد له رأيه، وإذا أردت أن تدخل معهم في فروع العقيدة وليس في أصولها لأنني لا أختلف معهم في شيء، فتُفتح عليك أبواب جهنم لأنه لا يحق لك أن تفكر، فالعقل الشيعي معطل لا بل مقموع في مسألة حرية أن لك رأياً غير الرأي السائد”. وتابع “لم أدرس كل هذه الفترة الطويلة ولم أدرّس حتى أتلقى علمي من إنسان جاهل مرّ مرور الكرام بجانب الحوزة العلمية”.