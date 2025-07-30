لبنان: مشاورات تسبق مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لتمرير جلسة حصرية السلاح بهدوء

بيروت-«القدس العربي»: تركز الاهتمام في بيروت على إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، يتضمن جدول أعمالها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، لا سيما في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبحث الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي تضمّنت ورقة الموفد الرئاسي الأمريكي السفير توم براك أفكاراً لتطبيقها.

وجاءت الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء بعد تنسيق بين حزبي “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي ومعهما حزب الكتائب لعقد هذه الجلسة ووضع جدول زمني لتسليم السلاح، وقد طرح الرئيس سلام على رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبل سفره إلى الجزائر من دون الاتفاق على مكان عقد هذه الجلسة إن كان برئاسته في قصر بعبدا أو برئاسة سلام في السرايا الحكومية، كما وضع سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء الدعوة إلى هذه الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس وأرجئت إلى الثلاثاء بعد تحديد الرئيس بري موعداً اليوم لعقد جلسة تشريعية لإقرار استقلالية القضاء وإصلاح المصارف.

مشاورات رئاسية

وستسمر المشاورات بين الرؤساء من اليوم وحتى موعد الجلسة خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم ينه حواره مع “حزب الله” وإن كان الملف يسير ببطء، فيما الرئيس بري يعتبر أن الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في بيانها الوزاري ولا حاجة لعقد جلسة جديدة لذلك، وهذا ما يستدعي مزيداً من المشاورات لتمرير الجلسة بهدوء واستكشاف ما سيكون عليه موقف وزراء الثنائي الشيعي إن كان بالحضور وتسجيل موقف أو بالغياب.

وجاء حسم القرار بإنعقاد مجلس الوزراء من اجل السلاح بعد تغريدة الموفد الامريكي توم براك حول أن تصريحات الحكومة غير كافية والمطلوب الانتقال من الأقوال إلى الافعال، في وقت أعلن مرشح الرئيس الأمريكي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى اللبناني الأصل، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنه “سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان إستعادة سيادة لبنان بشكل كامل”، معتبراً “أن نزع سلاح حزب الله ليس اختيارياً ولكنه ضروري ووقت العمل هو الآن”.

ورأى عيسى الذي تخلّى عن جنسيته اللبنانية “أن حزب الله أشبه “بالدب المجروح الذي ما زال بإمكانه أن يؤذي”، مشيراً إلى أنه “يحاول أن يربح وقتاً لأن الإنتخابات النيابية ستُجرى السنة المقبلة ويخشى أن يخسر في هذه الإنتخابات إذا تخلّى عن سلاحه. وثانياً لأن حزب الله ليس هو من يقرّر ولكن إيران هي من تقرر ذلك، وولاؤه ليس أبداً للبنان ولكن دائماً لإيران”.

نائب «حزب الله»: لا نزع للسلاح

في غضون ذلك، شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي على “أن نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام”، داعياً “إلى التخفيف من لهجة وحدّة التعاطي مع هذا الأمر”. وقال “بين من يطرح هذا الأمر بحسن نية أو من يتناوله بسوء نية، هناك من يقترح تسليم سلاح المقاومة مقابل إنشاء قوة أو ضمانات أو ما شابه لمنع العدو الإسرائيلي من الاعتداء على لبنان، ولكننا ومنذ زمن الإمام موسى الصدر ومن خلال الكلمات والمواقف الثابتة والواضحة على لسان شهيدنا الأسمى، كنا وما زلنا من دعاة قيام الدولة القوية والعادلة التي تحمي شعبها وتحفظ حقوقها”.

وأضاف: “نقول لمن لديه حسن نية ولمن لديه سوء نية تجاه موضوع تسليم السلاح، إن هذا الأمر لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية تستطيع أن تحمي هذا البلد، وتردع العدو وتمنعه من الاعتداء اليومي على أهلنا وشعبنا ومؤسساتنا، وأن أي عاقل في هذا العالم لا يتخلى عن إمكاناته وقوته في ظل هذا العالم المتوحش الذي لا يُقيم وزناً لأي مبادئ أو إنسانية، وما نراه يوميًا في غزة دليل حي على ذلك، حيث أن أكثر من مئتي ألف من أهلنا في غزة ارتقوا بين شهيد وجريح، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرّك ساكناً، وبل ويكتفي بعضه ببيانات خجولة”. وأشار إلى” أننا مع حصرية السلاح بيد الدولة القادرة على حماية شعبها ومواطنيها وردع العدو عن الاعتداء علينا. ولا نقول إن الدولة مقصّرة، بل نقول إن إمكانات دولتنا قاصرة عن مواجهة هذا العدو ومنعه من العدوان، ففي عام 1972 دخل العدو إلى أرضنا ولم تستطع الدولة منعه، وكذلك في عام 1978 حين اجتاحت إسرائيل جزءًا من أرضنا ولم تستطع الدولة منعها، وأيضاً في عام 1982 لما أعادت الكرة واجتاحت لبنان ووصلت إلى بيروت، ولم تستطع الدولة منعها”.

وختم جشي “البعض يقول إن لبنان لديه إمكانات دبلوماسية وعلاقات دولية جيدة، لكن ها قد مرّت ثمانية أشهر على وقف إطلاق النار، دون أن يستطيع لبنان عبر هذه العلاقات أن يمنع العدوان، أو أن يوقف القتل والدمار والاعتداء اليومي، وقد وصلت الإحصاءات إلى تسجيل 4151 خرقاً إلى اليوم، وبالتالي أمام هذا الواقع فليعلم القاسي والداني أن أحداً في هذا العالم لن يستطيع أن يمنعنا من الدفاع عن أهلنا وشعبنا ووطننا وكرامتنا مهما كانت التضحيات ومهما غلت الأثمان”.

«أمر اليوم» في عيد الجيش

إلى ذلك، يرتقب أن يتوجه رئيس الجمهورية برسالة إلى اللبنانيين في عيد الجيش اللبناني المصادف في الأول من آب/أغسطس يركّز فيها على موضوع السلاح ويرد على الانتقادات التي تطال رئاسة الجمهورية حول عدم حسم هذا الملف.

وكان رئيس أركان الجيش اللواء حسان عودة ترأس احتفالاً عسكرياً رمزياً في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل لمناسبة الذكرى الثمانين لعيد الجيش. وتلا خلال الاحتفال “أمر اليوم” على العسكريين، وجاء فيه: “أيها العسكريون، بقلب واحد يخفق بالإيمان والأمل والاعتزاز، نحتفل بعيد الجيش الثمانين الذي يكتسب اليوم أهمية خاصة وسط ما تشهده منطقتنا من صراعات. في هذا العيد، نستحضر ثمانين عامًا من التفاني والتضحيات التي قدّمها العسكريون، فنُدرك أكثر من أي وقت مضى أن جيشًا يفديه أبناؤه الشهداء بدمائهم التي تتجاوز كل انتماء وولاء، سوى الولاء للبنان، هو جيش قادر على تخطي العقبات بإرادة لا تلين، حتى يصل بالوطن إلى الخلاص المنشود”.

واضاف “في ظل الأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يواجه لبنان مجموعة من التحديات المتداخلة، على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة، ويمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية، ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي. يليه الإرهاب الذي يسعى إلى النيل من وحدة الوطن وسلامة أبنائه. يُضاف إلى ذلك ما تتركه الأحداث الإقليمية من تداعيات على ساحتنا الداخلية، ما يستوجب تضافر الجهود للحفاظ على الوحدة الوطنية وتحلي الأطراف كافة بالوعي والمسؤولية، بهدف تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”.

وقال “وسط تلك الظروف، يواصل الجيش تنفيذ مهماته رغم الإمكانات المحدودة، بما في ذلك استكمال بسط سلطة الدولة وفرض سيطرتها على جميع أراضيها وفق قرار السلطة السياسية، وتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 بالتعاون والتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ مهمات حفظ الأمن، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والوقوف إلى جانب اللبنانيين عن طريق المهمات الإنمائية والإغاثية. كل ذلك يستوجب تعزيز قدرات الجيش لمواجهة التحديات، وإننا نتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق هذا الهدف”، مؤكداً “أن الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة”.

وختم “أيها العسكريون، أدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها كل منكم بإيمان وعزيمة، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وأنظر إليكم بعَين الفخر والتقدير، وألمس فيكم العزة والتفاني المطلَق، وأؤكد لكم أن قيادة الجيش تبذل جهودًا متواصلة لدعمكم وتحصيل القدر الأكبر من حقوقكم وتحسين ظروفكم. اعلموا أن قوة الدولة واستقرارها هما من قوة الجيش، وأن قوة الجيش هي ثمرة وحدتكم والروح المعنوية العالية لديكم، مع تأكيدنا ضرورة توفير ما يلزم من دعم للمؤسسة العسكرية من قبل المعنيين في الدولة بما يتيح تطوير قدراتها وتحسين أوضاعها في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة. ثابروا على العمل ولا تترددوا في بذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الأهل والأرض، لتحفظوا رسالة الشرف والتضحية والوفاء”.

على مقلب آخر، وفي تصريح وقح أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في جنوب لبنان”، مشيراً إلى “أن القرى التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يُعاد بناؤها وأن سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن”، مدعياً “أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون سلاح حزب الله قد تدمّر فعلياً، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد تخلّى عنه”.