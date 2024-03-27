لبنان.. مطالبات بمحاسبة إسرائيل على “مجزرة الهبارية”- (تدوينة)

استهداف سيارة إسعاف إثر غارة جوية إسرائيلية في بلدة الهبارية جنوب لبنان

بيروت: طالبت الجماعة الإسلامية في لبنان، الأربعاء، الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على “مجزرة الهبارية” التي راح ضحيتها 7 مسعفين باعتبارها “جريمة حرب”.

وفجر الأربعاء، استشهد 7 مسعفين وجرح 4 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوب لبنان، وفق مصدر محلي للأناضول.

ووضعت الجماعة في بيان “هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأممية والعربية”، وطالبت “بإدانة مرتكبها ومحاسبته عليها كجريمة حرب”.

وأدانت “العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر الذي استهدف مجموعة من المسعفين يقومون بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات الصحية لأهالي منطقة العرقوب”.

وفي أول تصريح رسمي، علّق وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن على الهجوم عبر منصة “إكس” قائلا: “مرة جديدة تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي عداءها المطلق لجميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان”.

وأضاف أن إسرائيل “قصفت رجال الإسعاف المتواجدين في مركزهم في بلدة الهبارية المقاوِمة، للسهر على إنقاذ أهلنا من مخاطر عدو لا يفقه سوى لغة القتل وسيل الدماء”.

وأكمل: “هذه مجزرة جديدة نضعها بين يدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن”.

مرة جديدة تعلن قوات الاحتلال الاسرائيلي عداءها المطلق لجميع المواثيق الدولية وحقوق الانسان وتقصف رجال الاسعاف المتواجدين في مركزهم في بلدة #الهباريه المقاوِمة للسهر على انقاذ اهلنا من مخاطر عدو لا يفقه سوى لغة القتل وسيل الدماء

مجزرة جديدة نضعها بين يدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن pic.twitter.com/4YDJAEJglu — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) March 27, 2024

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

(الأناضول)