لبنان.. مقتل أول عنصر “أمن دولة” في قصف إسرائيل منزله بالجنوب

بيروت: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، الأربعاء، عن مقتل أول عناصرها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله في محافظة النبطية (جنوب).

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جابنا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتميا صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان: “بعد استهداف العدو الإسرائيلي لبلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، أصيب العنصر في أمن الدولة محمد إدريس الذي كان في منزله، مما أدى إلى استشهاده”، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ولم يحدد البيان تاريخا لاستهداف إسرائيل المنزل.

وبينما سبق الإعلان عن مقتل 3 عناصر من الجيش اللبناني في غارات إسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي فإن هذا هو أول إعلان عن قتيل من عناصر المديرية العامة لأمن الدولة، وهي ذات مكانة أعلى من مديرية قوى الأمن العام.

ووفق الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، قتلت إسرائيل 2119 شخصا وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2059، بينهم 1301 شهيد و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت حربها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)