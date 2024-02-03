لبنان.. مقتل عنصرين من حركة “أمل” في مواجهات مع إسرائيل- (تدوينة)

بيروت: أعلنت “حركة أمل” اللبنانية، فجر السبت، مقتل اثنين من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاها إلى 3 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعت الحركة في بيان، “مصطفى عباس ضاهر من مواليد بليدا عام 1991، وعلي خليل محمد من مواليد بليدا 1983”.

وقالت إنهما قتلا “أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

الشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر ( أبو علي) pic.twitter.com/MFo4dOEm3T — حركة امل – المكتب الإعلامي المركزي (@socialmediaamal) February 3, 2024

الشهيد المجاهد علي خليل محمد ( شمران) pic.twitter.com/0pOAV9yFee — حركة امل – المكتب الإعلامي المركزي (@socialmediaamal) February 3, 2024

ومساء الجمعة، شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارة على بلدة بليدا جنوب لبنان الذي يشهد توترات حدودية منذ 8 أكتوبر الماضي، على وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة.

ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نعت “حركة أمل” أول مقاتليها وهو علي داوود، من مواليد 1988 من بلدة مليخ ــ جبل الريحان أثناء “أداء الواجب في إطار العملية العسكرية بجنوب لبنان”.

وتشهد الحدود بين الجانبين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وزادت حدة التصعيد منذ أن أعلن “حزب الله”، الاثنين، أن عناصره “استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام، بصاروخ فلق 1، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وخلفت الحرب على غزة حتى الجمعة “27 ألفا و131 شهيدا و66 ألفا و287 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)